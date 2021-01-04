Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Узнайте главные традиции, обряды и приметы Рождества Христова-2021 у православных христиан

Близится один из самых главных и значимых христианских праздников – Рождество Христово, который православные традиционно отмечают 7 января. В 2021 году этот день приходится на четверг. Что это за праздник, какова его история, значение, традиции и приметы, узнайте в нашей статье.

Рождество Христово Фото: Unsplash

Рождество Христово: история праздника

Праздник Рождества имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами. Он установлен в честь Рождения во плоти Сына Божьего Девой Марией в иудейском городе Вифлееме.

В год рождения Иисуса Христа по указу императора Августа в Римской империи проводилась перепись населения. А потому всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Иосиф с Девой Марией отправились в Вифлеем.

Рождество Христово Фото: Depositphotos

В это время как раз подошел срок родов, и Мария родила Божественного Сына в пещере, в которой прятали скот от непогоды. В момент рождения Иисуса на небе загорелась Вифлеемская звезда, которая указала путь пастухам и магам к пещере. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Рождество-2021: традиции и обычаи православного праздника

Традиционно этому празднику предшествует сорокадневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается как раз накануне Рождества, в Сочельник, 6 января.

Святая вечеря – важное событие в рождественский Сочельник. Ежегодно на 6 января в православных семьях готовят праздничный ужин, который включает двенадцать постных блюд – по числу апостолов. Пост в этот день особенно строгий: есть нельзя до появления первой звезды, символизирующей Рождение Иисуса Христа.

На самом почетном месте в доме ставят дидух, который представляет собой украшенный ржаной, пшеничный или овсяный сноп. Он является напоминанием о предках и о древних традициях земледелия в Украине.

В Святой вечер за столом собирается вся семья. Трапеза начинается с молитвы "Отче наш" и зажжения свечи в память о душах предков. После этого глава семейства благословляет ужин: "Дай, Боже, дождаться всем в здравии следующего года".

Трапезу в Сочельник принято начинать с кутьи – ритуальной каши из пшеницы, ячменя или риса с добавлением мака, изюм, орехов, сухофруктов, цукатов, меда. Кутьи нужно съесть три ложки и запить узваром – главным рождественским напитком, приготовленным из сухофруктов. Также на праздничный стол готовят постный борщ с пампушками, вареники, голубцы, пироги, жареную рыбу, овощные салаты, грибы и соленья.

Рождественские блюда Фото: Depositphotos

Еще один важный элемент украинского Рождества – это колядование. Начиная с вечера 6 января, по дворам ходили колядники – ряженые взрослые и дети с большой шести- или восьмиконечной звездой, украшенной разноцветными лентами. В колядках прославляется Рождество Христа, а также желается счастье и достаток хозяевам каждого дома. За свои песнопения колядников награждали монетами и угощениями.

А вот незамужним девушкам колядовать было не положено. В это время они сидели дома и гадали на свою судьбу и суженого. Считалось, что гадания на Рождество самые правдивые, потому что в это время границы между миром живых и мертвых становятся наиболее тонкими, и потусторонние силы проникают в наш мир, открывая тайны будущего и влияя на наши судьбы. Эти давние традиции сохранилась и до наших дней.

В день Рождества Христова, 7 января, люди шли на праздничное богослужение в церковь. Традиционно литургия начинается ночью. Всего проводят три службы: в полночь, на рассвете и днем.

Утром 7 января люди приветствуют друг друга фразой: "Христос родился!", на что положено отвечать: "Славим его!"

Традиции на Рождество Христово Фото: Depositphotos

В день Рождества заканчивается пост, и хозяйки готовят праздничный обед с обилием мясных блюд: печеное и жареное мясо и птица, холодец, крученики, колбасы, сало, копчения и т.д. А в праздничную кутью добавляют масло, молоко и сливки.

За столом поют рождественские песни, благодарят Бога за все хорошее, что произошло за год, и желают друг другу крепкого здоровья и благополучия.

С Рождественского сочельника начинаются две недели праздничных святок, которые продолжаются до Крещения, 19 января.

Приметы на Святой вечер и Рождество Христово

Если на Рождество небо звездное – будут хорошо нестись куры и будет богатый урожай гороха;

Звездное небо после полуночи – лето будет сухим и урожайным;

Деревья в Рождество стоят оледенелые – к урожаю орехов и плодов;

Вечером на Рождество идет снег – будет урожай на яблоки;

Иней на деревьях – лето будет мокрым;

Если зерна кутьи упали на дно – к худу, а если поднялись через край – к добру.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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