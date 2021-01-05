Без макияжа и в тапочках: Ирина Федишин поделилась уютным фото
Ирина с семьей несколько дней провела в Карпатах
Украинская певица Ирина Федишин несколько дней провела с мужем и детьми в Карпатах. Семья отправилась в Славское, где остановилась в одном из гостиничных комплексов. Сейчас артистка собирается ехать домой во Львов, и напоследок опубликовала уютное фото с отдыха.
На снимке, который Ирина опубликовала в Instagram, она позирует без макияжа, в красном домашнем костюме и тапочках в тон наряду.
"Эти несколько дней провела в Карпатах. Теперь возвращаюсь домой готовиться к Рождеству", – подписала фото Ирина.
Подписчики Федишин оценили ее домашний образ: "Ирина, вы красавица", "Очень красивая", "Красивая елочка, а рядом с ней красотка-Ирина".
Напомним, Алина Гросу и Ирина Федишин разбираются, кто у кого украл песню. Мы также сообщали, что Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное