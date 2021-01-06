ТОП-10 найкращих виконань колядок українськими зірками (відео)

Ми зібрали найбільш зворушливі і душевні колядки від знаменитостей

У переддень Різдва, яке християни східного обряду в Україні відзначатимуть вже завтра, 7 січня, пропонуємо вам згадати найкращі виконання відомих колядок українськими знаменитостями. Багато з них заспівали колядки, додавши свою родзинку в ці пісні.

Одна з найпопулярніших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю" у виконанні Тіни Кароль підкорила серце багатьох українців. Вийшло заворожуюче, правда?

А ось ця ж колядка, тільки у виконанні Насті Каменських. Теж дуже гарний і незвичайний варіант. Настя виконала цю пісню під акомпанемент фортепіано.

А ось ще один варіант цієї колядки від Олександра Пономарьова, Олега Винника і Таюне.

Чарівна Мішель Андраде і її не менш чарівне виконання колядки "Небо і земля нині торжествують".

В репертуарі Ірини Федишин є чимало душевних святкових пісень, зокрема і колядка "Коляда моя".

Весела колядка від DZIDZIO – "Старий рік минає".

Давайте згадаємо колядку від Олександра Пономарьова, який зібрав у себе в гостях Ірину Білик, Тіну Кароль, DZIDZIO, Олега Скрипку та ALEKSEEV, щоб записати сюрприз для своїх шанувальників спеціально до різдвяних свят.

А ось ця ж композиція, тільки у виконанні Віктора Павліка.

Колядка "В темну нічку" у виконанні переможця "Голосу країни" – 7 Олександра Клименка.

Колядка від ще однієї випускниці "Голосу країни", співачки Христини Соловій.

Раніше ми публікували тексти найкращих колядок на Різдво, не пропустіть! Ми також розповідали, коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року.

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