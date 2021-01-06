Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

ТОП-10 найкращих виконань колядок українськими зірками (відео)

Сьогодні, 18:55

Ми зібрали найбільш зворушливі і душевні колядки від знаменитостей

У переддень Різдва, яке християни східного обряду в Україні відзначатимуть вже завтра, 7 січня, пропонуємо вам згадати найкращі виконання відомих колядок українськими знаменитостями. Багато з них заспівали колядки, додавши свою родзинку в ці пісні.

Одна з найпопулярніших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю" у виконанні Тіни Кароль підкорила серце багатьох українців. Вийшло заворожуюче, правда?

А ось ця ж колядка, тільки у виконанні Насті Каменських. Теж дуже гарний і незвичайний варіант. Настя виконала цю пісню під акомпанемент фортепіано.

А ось ще один варіант цієї колядки від Олександра Пономарьова, Олега Винника і Таюне.

Чарівна Мішель Андраде і її не менш чарівне виконання колядки "Небо і земля нині торжествують".

В репертуарі Ірини Федишин є чимало душевних святкових пісень, зокрема і колядка "Коляда моя".

Весела колядка від DZIDZIO – "Старий рік минає".

Давайте згадаємо колядку від Олександра Пономарьова, який зібрав у себе в гостях Ірину Білик, Тіну Кароль, DZIDZIO, Олега Скрипку та ALEKSEEV, щоб записати сюрприз для своїх шанувальників спеціально до різдвяних свят.

А ось ця ж композиція, тільки у виконанні Віктора Павліка.

Колядка "В темну нічку" у виконанні переможця "Голосу країни" – 7 Олександра Клименка.

Колядка від ще однієї випускниці "Голосу країни", співачки Христини Соловій.

Раніше ми публікували тексти найкращих колядок на Різдво, не пропустіть! Ми також розповідали, коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Юлія Саніна зробила тату з зображенням Тіни Кароль Різдвяні солодощі: 5 рецептів печива до свята Без макіяжу і в капцях: Ірина Федишин поділилася затишним фото
Тіна Кароль колядки Настя Каменських DZIDZIO Ірина Федишин Різдво 2021
Реклама

Новини партнерів

Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Пальчики оближешь! Торт с черносливом и грецким орехом. Рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Яскравий салат "Соняшник": як приготувати смачну страву
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Вероника Гришко: украинская красотка из синхронного плавания
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Торт "Бите скло" - як приготувати ніжний і яскравий десерт
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Апетитно-соковита скумбрія: як смачно запекти рибу в духовці
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Апетитні м’ясні тефтелі з рисом: як приготувати ситну страву
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет
Жена изменяла легенде НБА с другим игроком, младше ее на 17 лет

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти