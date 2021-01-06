ТОП-10 найкращих виконань колядок українськими зірками (відео)
Ми зібрали найбільш зворушливі і душевні колядки від знаменитостей
У переддень Різдва, яке християни східного обряду в Україні відзначатимуть вже завтра, 7 січня, пропонуємо вам згадати найкращі виконання відомих колядок українськими знаменитостями. Багато з них заспівали колядки, додавши свою родзинку в ці пісні.
Одна з найпопулярніших колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю" у виконанні Тіни Кароль підкорила серце багатьох українців. Вийшло заворожуюче, правда?
А ось ця ж колядка, тільки у виконанні Насті Каменських. Теж дуже гарний і незвичайний варіант. Настя виконала цю пісню під акомпанемент фортепіано.
А ось ще один варіант цієї колядки від Олександра Пономарьова, Олега Винника і Таюне.
Чарівна Мішель Андраде і її не менш чарівне виконання колядки "Небо і земля нині торжествують".
В репертуарі Ірини Федишин є чимало душевних святкових пісень, зокрема і колядка "Коляда моя".
Весела колядка від DZIDZIO – "Старий рік минає".
Давайте згадаємо колядку від Олександра Пономарьова, який зібрав у себе в гостях Ірину Білик, Тіну Кароль, DZIDZIO, Олега Скрипку та ALEKSEEV, щоб записати сюрприз для своїх шанувальників спеціально до різдвяних свят.
А ось ця ж композиція, тільки у виконанні Віктора Павліка.
Колядка "В темну нічку" у виконанні переможця "Голосу країни" – 7 Олександра Клименка.
Колядка від ще однієї випускниці "Голосу країни", співачки Христини Соловій.
Раніше ми публікували тексти найкращих колядок на Різдво, не пропустіть! Ми також розповідали, коли щедрують, посівають і колядують в Україні 2021 року.
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