Рождественские сладости: 5 рецептов печенья к празднику
Рецепты вкусного печенья на Рождество
Ну какое Рождество без сладостей? Ведь в этот день принято не только готовить сытные мясные блюда, но и угощать гостей и себя, конечно, вкусной рождественской выпечкой. К вашему вниманию 5 рецептов рождественского печенья – оно ароматное и праздничное.
Бискотти с апельсином и клюквой
Ингредиенты:
- 320 г муки
- 150 г сахара
- 55 г сливочного масла (растопить)
- 3 шт. яйца
- 2 ст. л апельсинового сока
- 75 г миндаля
- 120 г клюквы сушеной
- 1 ч. л разрыхлителя
- 1 ч. л цедры апельсина
- 0,5 ч. л корицы
- щепотка соли
Способ приготовления
- В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить.
- Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности.
- К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать.
- Влить смесь к муке, замешать однородное тесто.
- Добавить клюкву, миндаль и перемешать.
- Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см)
- Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки.
- После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см).
- Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.
Базельские пряники
Ингредиенты:
- 180 г муки
- ⠀ 135 г меда
- ⠀ 50 г сахара
- ⠀ 50 г миндаля
- ⠀ 50 г цукатов
- ⠀ 1 ст. л. лимонной цедры
- ⠀ 1/3 ч. л. разрыхлителя
- ⠀ 30-60 мл кирша
- ⠀ по щепотке корицы, гвоздики, мускатного ореха
⠀ Для глазури:
- ⠀ сахарная пудра
- ⠀ вода или кирш
Способ приготовления
- Орехи порубить ножом. Цукаты мелко нарезать.
- Мед смешать с сахаром и специями, прогреть, чтобы сахар успел раствориться. Смешать с орехами, цукатами и киршем.
- Добавить муку, цедру и разрыхлитель. Замесить тесто.
- Раскатать тесто на пергаменте. Нарезать, чтобы получились ромбы. Накрыть и оставить на ночь (при комнатной температуре).
- Выпекать пряники при 200 градусах 12-15 минут (зависит от толщины пряников). Дать остыть.
- Для глазури смешать сахарную пудру с водой или киршем. Смазать пряники. Когда глазурь остынет, убрать в жестяную банку и оставить в прохладном месте на несколько дней.
Шоколадное печенье с арахисом "Елочки"
Ингредиенты:
- 100 г мягкого сливочного масла
- 1 яйцо
- 100 г сахара
- 130 г муки
- 50 г жареного очищенного арахиса
- 0,5 ч. л. корицы
- ванилин на кончике ножа
- 30 г какао-порошка
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
Дополнительно:
- 50 г обжаренного измельченного арахиса
- 30 г шоколада (растопить и добавить несколько капель растительного масла
Способ приготовления
- Обжаренный очищенный арахис измельчить при при помощи блендера, но не в муку.
- Смешать муку, разрыхлитель и какао-порошок.
- Миксером взбить мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Не переставая взбивать, добавить яйцо. Взбить до однородности.
- Частями ввести сухую смесь корицу и ванилин. Перемешать. Тесто немного липкое, но не забивайте его мукой.
- Соберите в шар, заверните в пленку и уберите минимум на час в холодильник. Тесто обязательно нужно хорошо охладить.
- Охлажденное тесто поделить на две части. Вторую уберите в холодильник.
- Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вырезать елочки.
- Поступить так же со второй частью теста. Заготовки выложить на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 мин.
- Готовое печенье остудить. Половину печенья покрыть растопленным шоколадом. Удобно это делать кисточкой.
- Посыпать покрытую шоколадом поверхность измельченным арахисом.
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Рождественское печенье с орехами
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Ингредиенты:
- 150 г муки
- 100 г сахара
- 100 г масла
- соль
- 1 капля миндального экстракта
- корица
- ваниль
- имбирь
- кардамон
- 75 г молотых грецких орехов
- 1 яйцо
Способ приготовления:
- Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне.
- Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье.
- Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ° С в течение 10-15 минут.
- Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.
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Имбирное печенье
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 125 мл меда
- 1 желток
- 375 г муки
- 1 стакан сахарной пудры
- Сок 1 лимона
- 1 ч. л. сухого имбиря
- 1/2 ч. л. корицы
- 1/2 молотой гвоздики
- 1 ч. л. соды
- Кондитерские краски, посыпка, драже – для декора
Способ приготовления:
- Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесить тесто и поставьте в холодильник на час.
- Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
- Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180° С. Дайте печенью остыть.
- Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошо перемешайте.
- Разделите глазурь на несколько мисок, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
- Отрежьте уголок в одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застывшая, присыпьте ее драже.
Здесь собраны рецепты для романтического рождественского ужина.
Все подробности в спецтеме Рождество 2021
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