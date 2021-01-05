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Рождественские сладости: 5 рецептов печенья к празднику

Сегодня, 15:08

Рецепты вкусного печенья на Рождество

Ну какое Рождество без сладостей? Ведь в этот день принято не только готовить сытные мясные блюда, но и угощать гостей и себя, конечно, вкусной рождественской выпечкой. К вашему вниманию 5 рецептов рождественского печенья – оно ароматное и праздничное.

Бискотти с апельсином и клюквой

Фото: instagram.com/tasty_foood33


Ингредиенты:

  • 320 г муки
  • 150 г сахара
  • 55 г сливочного масла (растопить)
  • 3 шт. яйца
  • 2 ст. л апельсинового сока
  • 75 г миндаля
  • 120 г клюквы сушеной
  • 1 ч. л разрыхлителя
  • 1 ч. л цедры апельсина
  • 0,5 ч. л корицы
  • щепотка соли


Способ приготовления

  1. В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить.
  2. Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности.
  3. К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать.
  4. Влить смесь к муке, замешать однородное тесто.
  5. Добавить клюкву, миндаль и перемешать.
  6. Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см)
  7. Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки.
  8. После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см).
  9. Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

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Базельские пряники

Фото: instagram.com/maria.kitchen/

Ингредиенты:

  • 180 г муки
  • ⠀ 135 г меда
  • ⠀ 50 г сахара
  • ⠀ 50 г миндаля
  • ⠀ 50 г цукатов
  • ⠀ 1 ст. л. лимонной цедры
  • ⠀ 1/3 ч. л. разрыхлителя
  • ⠀ 30-60 мл кирша
  • ⠀ по щепотке корицы, гвоздики, мускатного ореха

Для глазури:

  • ⠀ сахарная пудра
  • ⠀ вода или кирш

Способ приготовления

  1. Орехи порубить ножом. Цукаты мелко нарезать.
  2. Мед смешать с сахаром и специями, прогреть, чтобы сахар успел раствориться. Смешать с орехами, цукатами и киршем.
  3. Добавить муку, цедру и разрыхлитель. Замесить тесто.
  4. Раскатать тесто на пергаменте. Нарезать, чтобы получились ромбы. Накрыть и оставить на ночь (при комнатной температуре).
  5. Выпекать пряники при 200 градусах 12-15 минут (зависит от толщины пряников). Дать остыть.
  6. Для глазури смешать сахарную пудру с водой или киршем. Смазать пряники. Когда глазурь остынет, убрать в жестяную банку и оставить в прохладном месте на несколько дней.

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Шоколадное печенье с арахисом "Елочки"

Фото: instagram.com/iuliiakazakova1602

Ингредиенты:

  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 100 г сахара
  • 130 г муки
  • 50 г жареного очищенного арахиса
  • 0,5 ч. л. корицы
  • ванилин на кончике ножа
  • 30 г какао-порошка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли

Дополнительно:

  • 50 г обжаренного измельченного арахиса
  • 30 г шоколада (растопить и добавить несколько капель растительного масла

Способ приготовления

  1. Обжаренный очищенный арахис измельчить при при помощи блендера, но не в муку.
  2. Смешать муку, разрыхлитель и какао-порошок.
  3. Миксером взбить мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Не переставая взбивать, добавить яйцо. Взбить до однородности.
  4. Частями ввести сухую смесь корицу и ванилин. Перемешать. Тесто немного липкое, но не забивайте его мукой.
  5. Соберите в шар, заверните в пленку и уберите минимум на час в холодильник. Тесто обязательно нужно хорошо охладить.
  6. Охлажденное тесто поделить на две части. Вторую уберите в холодильник.
  7. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вырезать елочки.
  8. Поступить так же со второй частью теста. Заготовки выложить на застеленный пергаментом противень.
  9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 мин.
  10. Готовое печенье остудить. Половину печенья покрыть растопленным шоколадом. Удобно это делать кисточкой.
  11. Посыпать покрытую шоколадом поверхность измельченным арахисом.

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Рождественское печенье с орехами

Печенье с грецкими орехами
Печенье с грецкими орехами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 100 г сахара
  • 100 г масла
  • соль
  • 1 капля миндального экстракта
  • корица
  • ваниль
  • имбирь
  • кардамон
  • 75 г молотых грецких орехов
  • 1 яйцо


Способ приготовления:

  1. Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне.
  2. Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье.
  3. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ° С в течение 10-15 минут.
  4. Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.

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Имбирное печенье

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 125 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 125 мл меда
  • 1 желток
  • 375 г муки
  • 1 стакан сахарной пудры
  • Сок 1 лимона
  • 1 ч. л. сухого имбиря
  • 1/2 ч. л. корицы
  • 1/2 молотой гвоздики
  • 1 ч. л. соды
  • Кондитерские краски, посыпка, драже – для декора


Способ приготовления:

  1. Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесить тесто и поставьте в холодильник на час.
  2. Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
  3. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180° С. Дайте печенью остыть.
  4. Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошо перемешайте.
  5. Разделите глазурь на несколько мисок, в каждую добавьте по капле кондитерских красок.
  6. Отрежьте уголок в одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застывшая, присыпьте ее драже.

Здесь собраны рецепты для романтического рождественского ужина.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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