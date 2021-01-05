Рождественские сладости: 5 рецептов печенья к празднику

Рецепты вкусного печенья на Рождество

Ну какое Рождество без сладостей? Ведь в этот день принято не только готовить сытные мясные блюда, но и угощать гостей и себя, конечно, вкусной рождественской выпечкой. К вашему вниманию 5 рецептов рождественского печенья – оно ароматное и праздничное.

Бискотти с апельсином и клюквой

Фото: instagram.com/tasty_foood33



Ингредиенты:

320 г муки

150 г сахара

55 г сливочного масла (растопить)

3 шт. яйца

2 ст. л апельсинового сока

75 г миндаля

120 г клюквы сушеной

1 ч. л разрыхлителя

1 ч. л цедры апельсина

0,5 ч. л корицы

щепотка соли



Способ приготовления

В чашу просеять муку, разрыхлитель и корицу. Добавить сахар, перемешать до однородности и отставить. Яйца разбить в другую чашу, добавить растопленное сливочное масло, смешать венчиком или миксером до однородности. К яичной смеси добавить апельсиновый сок и цедру, перемешать. Влить смесь к муке, замешать однородное тесто. Добавить клюкву, миндаль и перемешать. Разделить тесто на 2 части, сформировать "прямоугольник" (примерно: ширина 10, длина 30, высота 2 см) Выпекать 30-40 минут на режиме при 160 градусах до золотистой корочки. После остудить и нарезать на брусочки (толщина 1,5-2 см). Выпекать еще 5-7 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Базельские пряники

Фото: instagram.com/maria.kitchen/

Ингредиенты:

180 г муки

⠀ 135 г меда

⠀ 50 г сахара

⠀ 50 г миндаля

⠀ 50 г цукатов

⠀ 1 ст. л. лимонной цедры

⠀ 1/3 ч. л. разрыхлителя

⠀ 30-60 мл кирша

⠀ по щепотке корицы, гвоздики, мускатного ореха

⠀ Для глазури:

⠀ сахарная пудра

⠀ вода или кирш

Способ приготовления

Орехи порубить ножом. Цукаты мелко нарезать. Мед смешать с сахаром и специями, прогреть, чтобы сахар успел раствориться. Смешать с орехами, цукатами и киршем. Добавить муку, цедру и разрыхлитель. Замесить тесто. Раскатать тесто на пергаменте. Нарезать, чтобы получились ромбы. Накрыть и оставить на ночь (при комнатной температуре). Выпекать пряники при 200 градусах 12-15 минут (зависит от толщины пряников). Дать остыть. Для глазури смешать сахарную пудру с водой или киршем. Смазать пряники. Когда глазурь остынет, убрать в жестяную банку и оставить в прохладном месте на несколько дней.

Шоколадное печенье с арахисом "Елочки"

Фото: instagram.com/iuliiakazakova1602

Ингредиенты:

100 г мягкого сливочного масла

1 яйцо

100 г сахара

130 г муки

50 г жареного очищенного арахиса

0,5 ч. л. корицы

ванилин на кончике ножа

30 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Дополнительно:

50 г обжаренного измельченного арахиса

30 г шоколада (растопить и добавить несколько капель растительного масла

Способ приготовления

Обжаренный очищенный арахис измельчить при при помощи блендера, но не в муку. Смешать муку, разрыхлитель и какао-порошок. Миксером взбить мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли. Не переставая взбивать, добавить яйцо. Взбить до однородности. Частями ввести сухую смесь корицу и ванилин. Перемешать. Тесто немного липкое, но не забивайте его мукой. Соберите в шар, заверните в пленку и уберите минимум на час в холодильник. Тесто обязательно нужно хорошо охладить. Охлажденное тесто поделить на две части. Вторую уберите в холодильник. Тесто раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вырезать елочки. Поступить так же со второй частью теста. Заготовки выложить на застеленный пергаментом противень. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 10 мин. Готовое печенье остудить. Половину печенья покрыть растопленным шоколадом. Удобно это делать кисточкой. Посыпать покрытую шоколадом поверхность измельченным арахисом.



Рождественское печенье с орехами

Печенье с грецкими орехами Фото: Depositphotos ⠀

Ингредиенты:

150 г муки

100 г сахара

100 г масла

соль

1 капля миндального экстракта

корица

ваниль

имбирь

кардамон

75 г молотых грецких орехов

1 яйцо



Способ приготовления:

Муку смешать вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавить нарезанное кубиками холодное масло и растереть руками или взбить в комбайне. Добавить молотые орехи, яйцо и замесить тесто. Поставить его в холодильник минимум на полчаса. Раскатать на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной около 5 мм. Вырезать с помощью формочек печенье. Выложить на застеленный пергаментом противень и выпекать при 180 ° С в течение 10-15 минут. Готовое печенье остудить, украсить шоколадной глазурью и половинками грецких орехов.

Имбирное печенье

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

125 г сливочного масла

100 г сахара

125 мл меда

1 желток

375 г муки

1 стакан сахарной пудры

Сок 1 лимона

1 ч. л. сухого имбиря

1/2 ч. л. корицы

1/2 молотой гвоздики

1 ч. л. соды

Кондитерские краски, посыпка, драже – для декора



Способ приготовления:

Взбейте масло с сахаром. Добавьте мед, желток и еще раз хорошенько взбейте. Всыпьте муку, пряности и соду. Замесить тесто и поставьте в холодильник на час. Раскатайте на листе пергаментной бумаги охлажденное тесто и вырежьте человечков. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень. Выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180° С. Дайте печенью остыть. Приготовьте глазурь. Соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошо перемешайте. Разделите глазурь на несколько мисок, в каждую добавьте по капле кондитерских красок. Отрежьте уголок в одноразового пакета, заложите в пакет глазурь и выдавливайте ее, украшая печенье. Пока глазурь не застывшая, присыпьте ее драже.

Здесь собраны рецепты для романтического рождественского ужина.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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