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Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

Сегодня, 12:20

Узнайте, когда нужно колядовать, щедровать, а также кто и когда должен посевать на Святки 2021 в Украине

Новогодние и рождественские праздники с давних времен сопровождаются различными веселыми традициями. Дети и взрослые колядуют, щедруют и посевают (засевают).

Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Фото: Depositphotos

Однако не все люди знают и разбираются, когда это нужно делать и точные даты Святок в Украине. Сегодня.Lifestyle расскажет вам, когда нужно колядовать, щедровать и посевать.

Когда колядуют в Украине

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Когда нужно колядовать
Фото: ru.depositphotos.com

Колядование – это любимое занятие не только взрослых, но и детей. Колядуют и поют рождественские песни утром 7 января. А в некоторых регионах Украины колядовать начинают уже вечером 6 января, после восхода первой звезды.

Колядки – это славянские обрядовые песни, прославляющие Рождение Христа, исполняемые в святочный период, во время ритуальных обходов по домам.

Чтобы колядовать, нужно собрать вертеп из минимум троих человек. Это могут быть как девочки, так и мальчики, взрослые.

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Когда нужно щедровать

Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Фото: Depositphotos

Очень часто люди путают колядки и щедривки и когда нужно колядовать, а когда – щедровать. Щедровать нужно 13 января вечером – это канун Старого Нового года. Этот вечер еще называют щедрым, отсюда и название – щедровать.

В щедровках в отличие от колядок величают хозяев дома и их детей, а также желают в наступающем году богатого урожая, благосостояния, приплода скота, хорошего роения пчел.

С давних времен считалось, что после заката солнца начинала проказничать нечистая сила. Потому щедровки были своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти.

Традиционно, щедруют в небольшой компании, поют короткие песни и играют на одном-двух музыкальных инструментах. Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют щедровки, желают благополучия и счастья, здоровья и процветания.

Когда нужно посевать в Украине

Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Когда щедруют, колядуют и посевают в Украине
Фото: Depositphotos

Посевают утром Старого Нового года – 14 января. По традиции, именно мальчики-посевальники ходят утром по домам, засыпая их зерном. При этом они поют песни-посевалки. Считается, что зерно, которым посевают, нельзя выметать до заката солнца.

Когда Святки в Украине

Зная даты рождественских праздников, несложно рассчитать, какого числа Святки 2021. Всего Святки длятся двенадцать дней. Итак, в 2021 году Святки продлятся с вечера 6 января, "с первой звезды", до позднего вечера 18 января, канун Крещения.

Первые дни Святок (7-9 января) отмечались особо торжественно. После Рождества наступала Святочная неделя, и встретить ее необходимо было чередой добрых дел – раздать милостыню, навестить родственников, особенно тех, с кем давно не виделись, посетить больных и помочь обездоленным.

В Святки принято дарить подарки – причем не в честь Рождества, а просто так, в знак хорошего расположения, с целью поделиться радостью и отличным настроением.

Но подарки – далеко не главное в эти дни. Важно соблюдать несколько особых традиций, которые и делают этот период праздничным.

Святочные традиции:

  • на эти двенадцать дней полностью запрещена любая работа, как в доме, так и на подворье;
  • зато всевозможные гулянья, песни, игры и прочие развлечения только поощряются;
  • трапезы на Святки должны быть щедрыми, обильными, богатыми;
  • в числе обязательных блюд на столе присутствовали кутья или сочиво, узвар, всевозможные пироги и блины, в качестве сладостей – мед и орехи.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021

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Источник: Сегодня
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