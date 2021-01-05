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Юлия Санина сделала тату с изображением Тины Кароль

Сегодня, 15:28

Артистка порадовала поклонников новым снимком

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина, которая недавно прокомментировала финал шоу "Танці з зірками", сделала новую татуировку. Фото певица опубликовала у себя в Instagram.

На новом фото артистка продемонстрировала татуировку, на которой изображены лица Тины Кароль и Юлии Саниной, а под ними надпись: "Я не боюсь. Теперь я свободна". Певица сделала тату в честь песни "Вільна".

Юлия Санина
Юлия Санина
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Сама Кароль уже отреагировала на новое фото Юлии. Тина написала в комментариях: "Моя".

Поклонники же сомневаются, что тату настоящее. Они предполагают, что татуировка временная.

Напомним, недавно Юлия Санина в одном из своих интервью рассказала о дружбе с Тиной Кароль. После того, как Юлия и Тина записали совместную песню "Вільна", они очень сблизились.

Ранее мы рассказывали, что Юлия Санина рассказала историю своей любви в одном из клипов группы THE HARDKISS.

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