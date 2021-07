Первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков – 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников – по двое лучших из каждого выпуска

Телеканал Украина начал съемки грандиозного шоу Співають всі / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Cтартовали съемки нового вокального шоу "Співають всі" по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Этот развлекательный проект выходит почти в двух десятках стран мира, но украинская адаптация телеканала "Украина" будет значительно отличаться от других версий.

Согласно британскому формату All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков – 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников – по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей.

В нашей адаптации будет большее количество участников, чем в других странах – как в отборах, так и в финале. Соответственно, зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере полмиллиона гривен будет еще ожесточеннее, – комментирует директор Департамента развлекательных проектов канала "Украина" Анатолий Сябро.

Кроме того, в каждом эпизоде ​​первым на сцене шоу "Співають всі" мы увидим выступление одной яркой звезды отечественного шоубиза, и в каждом выпуске это будет новое имя. И главное – шоу будет наполнено юмором, любимыми хитами и настоящими украинскими талантами.

Телеканал "Украина" готовит уникальное шоу по формату All Together Now / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как будет проходить шоу

Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению.

Читайте также: Наталья Могилевская возглавит жюри шоу Співають всі на телеканале Украина

В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.

Украина – невероятно богатая талантами страна, поэтому я всегда буду на стороне таланта. Сделаю все возможное, чтобы не упустить человека, действительно одаренного Богом, потому что таким людям без денег, связей и знакомств сложно пробиться, им нужно помогать, – отмечает Наталья Могилевская.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта "Співають всі" станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска".