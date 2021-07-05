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Наталья Холоденко снялась в фильме Де гроші – как состоялся дебют психолога

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 июля, 10:54
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Эта роль для психолога стала дебютной в полнометражном кино. Наталья говорит, что переживала из-за переснятых дублей, но DZIDZIO ее успокоил и она хорошо справилась со своей ролью
У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино
У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На днях творческая группа комедии-квеста "Де гроші" завершила съемки в декорациях удивительного дома-квеста, который расположился в одном из павильонов киностудии имени Довженко, и перешла к другим локациям. Одной из них стала импровизированная больница, в которую, по сюжету ленты, наведывается авантюрист Миша (DZIDZIO) и где работают герои Ахтема Сеитаблаева и Натальи Холоденко.

Авантюрист Миша, которого сыграл DZIDZIO, и врач, которого сыграл Ахтем Сеитаблаев
Авантюрист Миша, которого сыграл DZIDZIO, и врач, которого сыграл Ахтем Сеитаблаев / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Это уже седьмая моя роль врача, я соглашаюсь и каждый раз это все равно по-другому, другие эмоции, другой жанр, который надо сыграть. Что касается самой комедии, я считаю, что она будет иметь успех. Поскольку здесь и крепкий сценарий, хорошие актеры, харизма самого Михаила, его юмор и привлекательность с точки зрения артиста, который может создать шоу здесь и сейчас, даже если он один в кадре, – говорит о своем камео Ахтем Сеитаблаев.

У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино.

У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино
У психолога Натальи Холоденко это дебютная роль в полнометражном кино / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для меня это новый опыт, я переживала, что снимали много дублей и в какой-то момент подумала, что меня могут заменить, но позже Тарас Дронь и DZIDZIO объяснили, что один и тот же диалог снимают с разных ракурсов. Они остались довольны моим перевоплощением, для меня этого достаточно. Думаю, комедию "Де гроші" оценят не только в Украине, но и за ее пределами, – делится эмоциями от первой роли Наталья Холоденко.

Ждите премьеру комедии-квеста "Де гроші" в кинотеатрах этой осенью! А потом на канале "Украина", который является генеральным медиапартнером ленты.

Телеканал "Украина" представил 12-серийный сериал "САГА" – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что телеканал Украина стал партнером фильма "Де гроші".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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