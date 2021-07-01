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Премьера на телеканалах Украина и Украина 24: Перші с Василием Головановым

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 июля, 16:17
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Василий Голованов пригласит к откровенному разговору людей, имя которых знакомы каждому украинцу. Премьера — в пятницу, 9 июля, в 23:00 на телеканале "Украина"
Премьера на телеканалах Украина и Украина 24: Перші с Василием Головановым
Премьера на телеканалах Украина и Украина 24: Перші с Василием Головановым / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Василий Голованов проведет цикл интервью с известными личностями в новой программе "Перші". Премьера на канале "Украина" состоится 9 июля в 23:00, а зрители "Украины 24" смогут смотреть эксклюзивную программу с 19-го июля.

"Говорить с личностями, которые творят историю, — ответственно. Но сегодня действительно не хватает таких откровенных разговоров. И мы с информационной командой решили это изменить. Программа "Перші" — это честные интервью с героями нашего времени. Мы узнаем все об их первых взлетах и падениях, первых реальных изменениях и первых достижениях", — рассказал ведущий и журналист Василий Голованов.

"Перші" — это цикл программ, в которых Василий Голованов проводит большие интервью с лидерами мнений современности. В центре внимания — собеседники ведущего, инсайды их жизни и откровения.

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Василий Голованов пригласит к откровенному разговору людей, имя которых знакомы каждому украинцу. Зрители узнают, как ведет себя герой программы в обычной жизни, что его окружает и что по-настоящему вдохновляет. Конечно, не обойдется без важных вопросов о нашей стране, ответы на которые узнать хочет каждый.

Премьера — в пятницу, 9 июля, в 23:00 на телеканале "Украина". А зрители телеканала "Украина 24" увидят программу уже 19.07.

Тем временем другая программа на телеканале Украине "Говорить Україна" узнает, кто ответственен за беременность 12-летней школьницы.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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