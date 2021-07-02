Премьера фильма Можешь мне верить на телеканале Украина: о чем картина

Главная героиня истории даже в страшном сне не могла представить, что ей придется пережить. Но Вероника не привыкла сдаваться, поэтому попытается начать все заново

На телеканале «Украина» – премьера картины «Можешь мне верить» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 5 июля, в 20:00 телеканал "Украина" покажет премьеру 4-серийного фильма "Можешь мне верить" производства компании "Фильмстрим". Главная героиня истории даже в страшном сне не могла представить, что ей придется пережить. Но Вероника не привыкла сдаваться, поэтому попытается начать все заново.

Пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы мужа, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер. Кто стоит за всем этим, зачем разрушил жизнь женщины и удастся ли ей наказать виновного?

Можеш мені вірити – премьера на телеканале Украина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новой картине снялись актеры Ольга Гришина, Александр Кобзарь, Александр Никитин, Иван Оганесян, Виктория Билан, Мария Аглоткова и другие.

По словам Виктории Билан, которая исполнила роль Ларисы, лучшей подруги Вероники и сестры ее мужа Павла, у нее остались самые теплые воспоминания о работе с режиссером картины Анатолием Матешко и всей командой проекта.

Можеш мені вірити – премьера на телеканале Украина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Меня до сих пор не отпускают невероятные эмоции от сотрудничества с Анатолием Николаевичем Матешко и гением-оператором Сергеем Граблевым. Они мастерски умеют собрать вокруг себя мега-профессионалов, специалистов высшего класса и создать настолько теплую атмосферу, что все возбуждает на проявление таланта. Хочу искренне поблагодарить всех, кто причастен к этому прекрасному творческому периоду моей жизни. А еще спасибо за партнеров – это была настоящая крутая семья, – отмечает актриса.

Продюсеры фильма – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу телеканала "Украина" занималась компания "Фильмстрим". Съемки проходили в Киеве и Киевской области в этом году.

Смотрите премьеру 4-серийной картины "Можешь мне верить" в понедельник, 5 июля, в 20:00 на канале "Украина".

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