Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новое масштабное шоу Співають всі выйдет на телеканале Украина

Сегодня, 16:29

Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу 100

«Співають всі» – стало известно название нового масштабного шоу канала «Украина»
«Співають всі» – стало известно название нового масштабного шоу канала «Украина»
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" начал работу над новым уникальным проектом по невероятно популярному во всем мире формату компании Banijay Rights All Together Now. В Украине шоу будет выходить под названием "Співають всі" и состоять из 8 эпизодов.

"Співають всі" – это безусловно самое народное вокальное шоу, ведь впервые в истории украинского телевидения талант участников будет оценивать целая сотня экспертов. На грандиозную сцену телеканала "Украина" будут выходить представители разных музыкальных направлений – профессионалы и любители, взрослые и дети – чтобы поразить своими певческими умениями как можно больше членов жюри.

"Это грандиозный проект, который поражает своими масштабами, – комментирует директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро. – Впервые судьбу участников талант-шоу будет решать не один человек, не четыре, а сразу 100. А возглавит это уникальное жюри легенда украинского шоу-бизнеса".

В каждом выпуске перед жюри предстанут 12 участников. Их задача – исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. Участник может набрать от 0 до 100 баллов. В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время обрел популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Как сообщалось ранее, телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска", идут голосовые пробы потенциальных участников. Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона, и телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Говорить Україна будет спасать двухлетнего мальчика, которому нужно 2 млн долларов На телеканале Украина выйдет новое шоу: участников будут оценивать сразу 100 членов жюри Бразильцы похожи на украинцев: Анатолий Анатолич развенчал мифы о жизни в Бразилии и Мексике
шоу петь телеканал Украина
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Что носить весной 2021: Андре Тан назвал главные хиты сезона
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярные статьи

Сегодня, 16:20Здорово

Чем опасно высокое давление и можно ли его снизить без лекарств

Сегодня, 14:48Вкусно

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Сегодня, 10:29Вкусно

Вкусные салаты на скорую руку – 3 простых рецепта

Вчера, 19:05No Stress

Где покататься на роликах в Киеве: список классных мест

Вчера, 17:23Модно

Красивый маникюр на выпускной в 2021-м: лучшие идеи с фото

Вчера, 16:48Вкусно

Сочный шашлык из свинины в духовке – быстрый и простой рецепт

Вчера, 12:42Вкусно

Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо

Вчера, 12:32Фаново

Что подарить детям: интересные идеи для праздника

Вчера, 11:06Здорово

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

26 маяВкусно

Что приготовить на ужин в мультиварке – 5 лучших рецептов

26 маяВкусно

Как испечь вкусные рогалики на кефире быстро и просто

26 маяВкусно

Идеальный рис каждый день – инструкция к обязательному применению

26 маяВкусно

5 быстрых и оригинальных салатов с авокадо, которые вы должны попробовать

25 маяЗдорово

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

25 маяЗвездно

Сергей Притула стал отцом в третий раз

25 маяВкусно

Классический рецепт кексов пышных в формочках

Новости партнеров

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Что едят звезды: Соломия Витвицкая показала свой завтрак
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Лорак поділилася фото з донькою, схожою на неї як дві краплі
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею
Михайло Заливако опублікував світлину зі своєю обраницею

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять