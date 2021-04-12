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Гипершоу Маска продлили на второй сезон, а вы можете создать нового персонажа

Сегодня, 14:50

Команда проекта уже работает над новыми образами

Грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" стало настоящей сенсацией на украинском телевидении. Каждый выпуск проекта бил все рекорды популярности.

Более 14 миллионов украинцев посмотрели "Маску" по телевизору*, а все ролики в YouTube-канале шоу собрали более 31,5 миллионов просмотров**.

После гранд-финала, который показали 10 апреля, зрители оставили тысячи комментариев с просьбой продлить шоу на второй сезон. Поэтому создатели проекта приняли решение – второму сезону гипершоу "Маска" обязательно быть!

"Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за непредсказуемыми перипетиями первого сезона самого таинственного шоу телевидения "Маска". Мы интриговали, завораживали и заставляли сердца поклонников проекта биться чаще. Конечно, мы не можем оставить наших дорогих зрителей без их любимого шоу, потому встретимся во втором сезоне "Маски"! Еще больше сенсаций, загадок и открытий – обещаю, это будет феерично!" – интригует ведущий гипершоу Владимир Остапчук.

Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук
Фото: телеканал "Украина"

Команда проекта уже работает над невероятными образами для второго сезона. Сейчас идут активные обсуждения, какие маски примут в нем участие. Среди претендентов: Акула, Феникс, Фурия, Картофель, Жираф, Робот, Гуманоид, Пальчик, Котик, Мавка и даже Колода.

Также телеканал "Украина" предлагает своим зрителям приобщиться к созданию фантастических образов. Возможно, именно вашу маску мы увидим во втором сезоне гипершоу. Отправить свои эскизы можно на электронный адрес casting@trkua.tv

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А пока команда художников по костюмам работает над новыми образами, телеканал "Украина" проводит голосовые пробы потенциальных участников второго сезона. В эфире спецвыпуска проекта "Маска", в котором создатели раскрывали тайны любимого шоу, появился первый звездный участник нового сезона.

У него еще нет костюма и даже имени, поэтому пока организаторы назвали его фаворитом. Но уже сейчас зрители могут посмотреть его первое выступление и выдвигать свои версии, кто там может быть.

Шоу "Маска" на телеканале "Украина" стало самой популярной развлекательной программой года на украинском телевидении***. Охват всех выпусков шоу в эфире канала "Украина" достиг 14,5 млн. зрителей*. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+), средние показатели шоу составили: доля (shr%) – 23,72%, рейтинг (rat%) – 8,92%, пиковый показатель доли достиг 36,94%****.

Ждите второй сезон самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" на телеканале "Украина".

*Охват всех выпусков шоу "Маска" в эфире канала "Украина". Период 16.01.21 – 10.04.21. Аудитория 4+, вся Украина, данные предварительные.

**Количество просмотров YouTube-канала шоу "Маска" по состоянию на 10.04.21.

***Среди развлекательных проектов, по аудиториям 18-54 (города 50+), 14-60 (города 50+), 18+ (города 50+), 4+ (вся Украина). Период 01.01.21 – 11.04.21, данные предварительные.

*** Средние за 12 выпусков доля и рейтинг, пиковый показатель доли, по аудитории 18+ (города 50+), данные предварительные.

Все подробности в спецтеме Все о шоу "Маска"

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