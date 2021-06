Наталья Могилевская возглавит жюри шоу Співають всі на телеканале Украина

Телеканал "Украина" готовит украинскую адаптацию всемирно известного формата All Together Now компании Banijay Rights

Наталья Могилевская возглавит жюри нового шоу на телеканале Украина "Співають всі" Фото: пресс-служба

Вокальное шоу, которое будет выходить на телеканале "Украина" под названием "Співають всі" поразит зрителей своей зрелищностью, эмоциональным напряжением и масштабностью, ведь оценивать умения участников будет жюри из 100 звезд и профессионалов, звездным капитаном которого станет народная артистка Украины Наталья Могилевская.

Согласно правилам грандиозного проекта "Співають всі", задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и подпевали ему. В том случае, если вокалисты наберут одинаковое количество баллов (рассчитанных из общего количества звезд, которые присоединились к выступлению), и жюри не сможет определить сильнейшего, последнее слово будет именно за Натальей Могилевской – звездным капитаном "сотни".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сходить с друзьями на концерт любимого исполнителя – хорошая идея. Что еще нужно успеть сделать летом, смотрите в нашем календаре лайфхаков.

Народная артистка Украины Наталья Могилевская считает, что это будет самое справедливое жюри в мире:

"Впервые за всю историю национального телевидения талант участников оценивает не несколько человек жюри, а целая сотня звезд, моих коллег и профессионалов. Это огромное доверие возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за честь занять это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри и самое звездное шоу Украины!" – говорит Наталья Могилевская.

Певица Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская – легенда украинской сцены, основательница творческой лаборатории для детей Talant School, автор песен, композитор, которая знает, как оставаться любимицей миллионов на протяжении 25 лет.

В 19 лет она стала лицом украинской поп-музыки, в 25 – лучшей певицей страны, и до сих пор завоевывает новые награды. Ее называют мамой шоу-бизнеса. Она открыла стране новых артистов и помогла начинающим, которые стали настоящими звездами сцены – Макс Барских, MONATIK, Регина Тодоренко, группа Quest Pistols, Владимир Дантес, TARABAROVA, Виталий Козловский и другие.

Напомним, что участники грандиозного шоу "Співають всі" будут бороться за главный приз – полмиллиона гривен. Ведущим проекта станет популярный шоумен, звезда гипершоу "Маска" Владимир Остапчук.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска"

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться