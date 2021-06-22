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Супруга Сергея Притулы трогательно поздравила его с 40-летием: Мужчина моей мечты

Сегодня, 16:05

Екатерина Притула опубликовала в Insagram милое сообщение, адресованное супругу в день его рождения

Катерина Притула трогательно поздравила мужа с днем рождения
Катерина Притула трогательно поздравила мужа с днем рождения
Фото: instagram.com/kateryna_pry

Сегодня, 22 июня, известному украинскому телеведущему Сергею Притуле исполняется 40 лет. На своей странице в Instagram его поздравила супруга, Екатерина Притула.

Екатерина опубликовала забавное фото, на котором Сергей позирует в праздничном колпаке. Супруга ведущего трогательно подписала снимок:

"Любимый! Мужчина моей мечты! Поздравляю с днем рождения! Горжусь тобой каждую минуту! Люблю" – написала Екатерина.

На что Сергей не менее мило ей ответил: "Спасибо, Бузя".

Скриншот: Instagram

На своей странице в Instagram Притула опубликовал свое фото с подписью: "Порох есть, цели наметил. Огонь!".

Сергею Притуле – 40 лет!
Сергею Притуле – 40 лет!
Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергей и Екатерина Притула (в девичестве – Сопельник) познакомилась на работе, и сначала между ними были рабочие отношения, которые позже переросли в романтические. Пара поженилась в 2015 году, свадьба прошла во Львове. В июле 2017 года у супругов появилась дочь Соломия. А в мае этого года у Сергея и Екатерины родился второй ребенок – дочь Стефания. У Сергея также есть старший сын Дмитрий от первого брака.

Неизвестно, где именно сегодня Сергей будет отмечать свой день рождения. Для подобных мероприятий есть множество прекрасных мест как в Киеве, так и за городом. Недавно мы решили посетить пять самых атмосферных мест возле столицы, чтобы увидеть впечатляющие пейзажи. Для передвижения выбрали электрокроссовер Jaguar I-PACE. Узнайте, хватило ли заряда его аккумулятора для всего путешествия.

Ранее Сергей Притула, Джамала и Анна Ризатдинова рассказали нам, как они болели за украинскую сборную на Евро-2020.

Смотрите интервью с Сергеем Притулой для "Зіркового шляху":

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