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Сергей Притула срывает голос из-за каждого футбольного матча украинцев

Сегодня, 09:41

На Чемпионате Европы по футболу сборная Украины уже сыграла два матча группового этапа. Мы узнали у Сергея Притулы, где и как он смотрел футбол

Сергей Притула болеет за украинскую сборную
Сергей Притула болеет за украинскую сборную
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Известный телеведущий Сергей Притула, который недавно показал новые фото с сыном, является большим фанатом футбола. Он всегда поддерживает украинскую сборную во время важных матчей.

Наша команда уже отыграла два поединка на "Евро-2020", а сегодня состоится третий матч, по итогам которого станет известно, пройдут ли украинцы в 1/8 финала чемпионата.

Мы узнали у Сергея Притулы (а еще у Анны Ризатдиновой и Джамалы), как он болеет за украинскую сборную. Но сначала посмотрите материал о самых инстаграмных местах недалеко от Киева. Не зря же мы специально для этого одолжили роскошный электрокар Jaguar!

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Матч Украины и Нидерландов, который состоялся 13 июня, Притула смотрел в Кривом Роге.

"Обычно я смотрю матчи на трибуне. За сборную объездил много матчей по всей Европе: от Афин и Рейкьявика до Лондона и Минска. А на секторе – все мы братья и сестры под номером 12. Так сложились обстоятельства, что на этот раз был не в секторе. Но, конечно, болел за наших! Ночь меня застала в Кривом Роге, поэтому матч сборной был просмотрен именно там в довольно "трушной" среде криворожских "олдскульщиков", – поделился с нами ведущий Нового канала.

После матчей, по словам Сергея, у него долго восстанавливаются голосовые связки. "Ну а как же тогда не вопить?" – улыбается ведущий.

Смотрите видеосюжет о том, как Сергей Притула с супругой отметили деревянную свадьбу:

Напомним, что в мае этого года Сергей Притула стал отцом в третий раз. У телеведущего и его супруги Екатерины родилась еще одна дочь, которую назвали Стефанией.

Все подробности в спецтеме Евро-2020 - стартовало!

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