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Притула трогательно вспомнил покойного отца и показал архивные фото. Ведущий на них совсем юный

Сегодня, 17:44

Отец Сергея Притулы, Дмитрий Притула, ушел из жизни в 2005 году после борьбы с онкологическим заболеванием. Ведущий поделился трогательными воспоминаниями о папе

Сергей Притула поделился воспоминаниями об отце
Сергей Притула поделился воспоминаниями об отце
Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Совсем скоро в Украине будут отмечать День отца. Накануне праздника телеведущий Сергей Притула, который недавно стал папой в третий раз, поделился теплыми и трогательными воспоминаниями о ярких моментах, которые он пережил вместе с отцом.

Отец ведущего, Дмитрий Притула, умер в 2005 году, он боролся с онкологическим заболеванием.

"Самые яркие воспоминания – это, конечно, детство. Совместные поездки на море, ловля креветок марлей. Это было такое не совсем комфортное советское детство, когда ты едешь где-то на Азовское море, живешь неизвестно в каком пансионате, берешь электрокипятильник и в литровой банке кипятишь воду. Света нет, никаких удобств. Но ты счастлив, потому что с мамой и папой вы ловите крабов и креветок, затем варите их тем же кипятильником в какой-то кастрюле, которую где-то наколядовали", – поделился воспоминаниями Сергея Притулы Новый канал.

Сергей Притула со своим отцом Дмитрием
Сергей Притула со своим отцом Дмитрием
Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

По словам Сергея, любовь к путешествиям ему передалась от отца.

"Мы ездили в очень длительные поездки, могли поехать из Збаража на берег Азовского моря, а это немалый кусок дороги. Сейчас ловлю себя на том, что люблю ездить за рулем на расстоянии в тысячу-полторы километров. Пока еду, рассортировываю все ежедневные мысли, раскладываю все заботы по полочкам. Пока отправился туда-обратно, решил все дела, хотя и сутки не был в Киеве", – объясняет Сергей.

Сергей Притула с братом Василием и отцом Дмитрием
Сергей Притула с братом Василием и отцом Дмитрием
Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Летом все мечтают о море, но мы придумали еще 10 крутых идей, как провести жаркий сезон весело, ярко и креативно.

Ранее Сергей Притула показал новые фото со своим 12-летним сыном Дмитрием. Кроме Дмитрия у Сергея есть две дочери: Соломия и новорожденная Стефания. Обе девочки родились во втором браке ведущего с Екатериной Сопельник. Ранее Сергей Притула рассказал, какие у его сына Дмитрия отношения с Екатериной.

Помогают ли украинские звезды своим родителям – смотрите в видеосюжете:

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