Дружина Сергія Притули зворушливо привітала його з 40-річчям: Чоловік моєї мрії

Катерина Притула опублікувала в Insagram миле повідомлення, адресоване чоловікові в день його народження

Катерина Притула зворушливо привітала чоловіка з днем народження Фото: instagram.com/kateryna_pry

Сьогодні, 22 червня, відомому українському телеведучому Сергію Притулі виповнюється 40 років. На своїй сторінці в Instagram його привітала дружина, Катерина Притула.

Катерина опублікувала кумедне фото, на якому Сергій позує в святковому ковпаку. Дружина ведучого зворушливо підписала знімок:

"Коханий! Чоловік моєї мрії! Вітаю з днем народження! Пишаюся тобою кожну хвилину! Люблю" – написала Катерина.

На що Сергій не менше мило їй відповів: "Дякую, Бузя".

Скріншот: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Притула опублікував своє фото з підписом: "Порох є, цілі намітив. Вогонь!".

Сергію Притулі – 40 років! Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій і Катерина Притула (в дівоцтві – Сопельник) познайомилася на роботі, і спочатку між ними були робочі стосунки, які пізніше переросли в романтичні. Пара одружилася в 2015 році, весілля пройшло у Львові. У липні 2017 року у подряжжя з'явилася дочка Соломія. А в травні цього року у Сергія і Катерини народилася друга дитина – дочка Стефанія. У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу.

Невідомо, де саме сьогодні Сергій відзначатиме свій день народження. Для подібних заходів є безліч прекрасних місць як в Києві, так і за містом. Нещодавно ми вирішили відвідати п'ять самих атмосферних місць біля столиці, щоб побачити вражаючі пейзажі. Для пересування вибрали електрокроссовер Jaguar I-PACE. Дізнайтеся, чи вистачило заряду його акумулятора для всієї подорожі.

Раніше Сергій Притула, Джамала і Ганна Різатдінова розповіли нам, як вони вболівали за українську збірну на Євро-2020.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою для "Зіркового шляху":

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