Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Дружина Сергія Притули зворушливо привітала його з 40-річчям: Чоловік моєї мрії

Сьогодні, 16:05

Катерина Притула опублікувала в Insagram миле повідомлення, адресоване чоловікові в день його народження

Катерина Притула зворушливо привітала чоловіка з днем народження
Катерина Притула зворушливо привітала чоловіка з днем народження
Фото: instagram.com/kateryna_pry

Сьогодні, 22 червня, відомому українському телеведучому Сергію Притулі виповнюється 40 років. На своїй сторінці в Instagram його привітала дружина, Катерина Притула.

Катерина опублікувала кумедне фото, на якому Сергій позує в святковому ковпаку. Дружина ведучого зворушливо підписала знімок:

"Коханий! Чоловік моєї мрії! Вітаю з днем народження! Пишаюся тобою кожну хвилину! Люблю" – написала Катерина.

На що Сергій не менше мило їй відповів: "Дякую, Бузя".

Скріншот: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Притула опублікував своє фото з підписом: "Порох є, цілі намітив. Вогонь!".

Сергію Притулі – 40 років!
Сергію Притулі – 40 років!
Фото: instagram.com/siriy_ua

Сергій і Катерина Притула (в дівоцтві – Сопельник) познайомилася на роботі, і спочатку між ними були робочі стосунки, які пізніше переросли в романтичні. Пара одружилася в 2015 році, весілля пройшло у Львові. У липні 2017 року у подряжжя з'явилася дочка Соломія. А в травні цього року у Сергія і Катерини народилася друга дитина – дочка Стефанія. У Сергія також є старший син Дмитро від першого шлюбу.

Невідомо, де саме сьогодні Сергій відзначатиме свій день народження. Для подібних заходів є безліч прекрасних місць як в Києві, так і за містом. Нещодавно ми вирішили відвідати п'ять самих атмосферних місць біля столиці, щоб побачити вражаючі пейзажі. Для пересування вибрали електрокроссовер Jaguar I-PACE. Дізнайтеся, чи вистачило заряду його акумулятора для всієї подорожі.

Раніше Сергій Притула, Джамала і Ганна Різатдінова розповіли нам, як вони вболівали за українську збірну на Євро-2020.

Дивіться інтерв'ю з Сергієм Притулою для "Зіркового шляху":

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Сергій Притула зриває голос під час кожного футбольного матчу українців Притула зворушливо згадав покійного батька і показав архівні фото. Ведучий на них зовсім юний Татова копія: шанувальники Сергія Притули в захваті від його нових фото з сином
шоу-бізнес Сергій Притула
Реклама

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Как варить картофель: простые способы приготовления овоща
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Популярні статті

Сьогодні, 16:15Здорово

Чому виникає алергія на тополиний пух і як її уникнути

Сьогодні, 15:22Модно

Яку зачіску зробити на випускний 2021: наймодніші ідеї з Pinterest

Сьогодні, 14:56Смачно

Кіноа по-новому: 5 незвичайних способів для її приготування

Сьогодні, 12:18Зірково

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Вчора, 14:08Зірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

Вчора, 11:31Зірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

Вчора, 09:43Events

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Вчора, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

20 червняЗірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

20 червняEvents

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

20 червняEvents

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

20 червняEvents

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

20 червняEvents

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

20 червняEvents

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

Новини партнерів

Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Святослав Вакарчук ушел от жены ради другой женщины, - СМИ
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Лопес блеснула своими знаменитыми бедрами в "неприличных" нарядах
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Жена Малиновского порадовала подписчиков горячими фото
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Состояние жены Виктора Павлика ухудшилось после родов
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Ким Кардашьян в бикини без лямок показала "жару"
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Самые лучшие купальники советских актрис: как они выглядят. Фото
Ученые установили, как долго может прожить человек
Ученые установили, как долго может прожить человек

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти