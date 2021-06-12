Папина копия: поклонники Сергея Притулы в восторге от его новых фото с сыном

Известный телеведущий опубликовал коллаж, сделанный из трогательных снимков со своим сыном Дмитрием, у которого начались летние каникулы. Сергей отвез сына к бабушке

Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом, умилил своих подписчиков новыми фото со своим 12-летним сыном Дмитрием.

"По дороге к бабушке. Каникулы!" – подписал фото Сергей.

Семья сделала остановку в городе Кременец, в Тернопольской области. Телеведущий сделал несколько селфи на Замковой горе.

Сергей Притула сделал несколько новых снимков с сыном Фото: instagram.com/siriy_ua

Поклонники Сергея написали десятки комментариев под публикацией:

Папина копия!

Мальчишка симпатичный, как папа.

Малой – копия папы, счастья вам!

Невероятная семья!

Красивые!

Скриншот: Instagram

Дмитрий – старший ребенок Сергея Притулы от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе, однако позже они расстались.

"К сожалению, по ряду обстоятельств и из-за моего неумения правильно удерживать баланс между расходом времени, внимания на семью и на работу, я не смог сохранить свой брак. С другой стороны, я рад, что с бывшей женой мы остаемся в максимально хороших отношениях", – признался Сергей в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" в 2019 году.

Сергей Притула с детьми – Дмитрием и Соломией Фото: instagram.com/siriy_ua

Ранее Сергей рассказывал, что его сын живет как с ним, так и со своей мамой, а со второй супругой ведущего у мальчика отличные отношения. Более того – бывшая и нынешняя жены Притулы тоже общаются!

Притула-младший растет талантливым и смышленым парнем. К своим 12-ти годам Дмитрий прочитал немало книг, ведь чтение – это одно из его любимых занятий. Видимо, любовь к книгам мальчику передалась от его отца.

Дмитрий также увлекается компьютером и 3D-моделированием. По словам Сергея Притулы, его сын ходит в компьютерную академию, играет на ударных и занимается плаванием.

Кроме Дмитрия у Сергея есть две дочери: Соломия и новорожденная Стефания. Обе девочки родились во втором браке ведущего с Екатериной Сопельник. Ранее Сергей Притула рассказал, какие у его сына Дмитрия отношения с Екатериной.

Смотрите видеосюжет о том, как Сергей Притула с супругой отметили деревянную свадьбу:

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