Папина копия: поклонники Сергея Притулы в восторге от его новых фото с сыном
Известный телеведущий опубликовал коллаж, сделанный из трогательных снимков со своим сыном Дмитрием, у которого начались летние каникулы. Сергей отвез сына к бабушке
Известный украинский телеведущий Сергей Притула, который недавно в третий раз стал отцом, умилил своих подписчиков новыми фото со своим 12-летним сыном Дмитрием.
"По дороге к бабушке. Каникулы!" – подписал фото Сергей.
Семья сделала остановку в городе Кременец, в Тернопольской области. Телеведущий сделал несколько селфи на Замковой горе.
Поклонники Сергея написали десятки комментариев под публикацией:
- Папина копия!
- Мальчишка симпатичный, как папа.
- Малой – копия папы, счастья вам!
- Невероятная семья!
- Красивые!
Дмитрий – старший ребенок Сергея Притулы от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе, однако позже они расстались.
"К сожалению, по ряду обстоятельств и из-за моего неумения правильно удерживать баланс между расходом времени, внимания на семью и на работу, я не смог сохранить свой брак. С другой стороны, я рад, что с бывшей женой мы остаемся в максимально хороших отношениях", – признался Сергей в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" в 2019 году.
Ранее Сергей рассказывал, что его сын живет как с ним, так и со своей мамой, а со второй супругой ведущего у мальчика отличные отношения. Более того – бывшая и нынешняя жены Притулы тоже общаются!
Притула-младший растет талантливым и смышленым парнем. К своим 12-ти годам Дмитрий прочитал немало книг, ведь чтение – это одно из его любимых занятий. Видимо, любовь к книгам мальчику передалась от его отца.
Дмитрий также увлекается компьютером и 3D-моделированием. По словам Сергея Притулы, его сын ходит в компьютерную академию, играет на ударных и занимается плаванием.
Кроме Дмитрия у Сергея есть две дочери: Соломия и новорожденная Стефания. Обе девочки родились во втором браке ведущего с Екатериной Сопельник. Ранее Сергей Притула рассказал, какие у его сына Дмитрия отношения с Екатериной.
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