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Притула показал, что ему подарили дети на юбилей и попросил подписчиков не слать картинки с поздравлениями

Сегодня, 11:31

Известному украинскому телеведущему 22 июня исполняется 40 лет. Притула также попросил подписчиков пожертвовать деньги на квадрокоптеры для украинских военных

Украинскому телеведущему Сергею Притуле, который поделился воспоминаниями об отце, сегодня, 22 июня, исполняется 40 лет.

На своей Facebook-страничке Сергей опубликовал яркое фото, на котором он позирует в вышиванке. По словам ведущего, национальный наряд ему подарили его дети.

"Дети подарили красивую вышиванку! Беспроигрышный вариант подарка человеку, у которого все есть! Завтра расскажу вам немного подробнее, как оно – оглянуться и увидеть, что позади уже 40 лет. А сегодня я хочу просто окунуться в море тепла и любви, которыми меня окружают мои родные и близкие!" – пишет Притула.

Сергей Притула отмечает юбилей – ведущему исполняется 40 лет
Сергей Притула отмечает юбилей – ведущему исполняется 40 лет
Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

Кроме этого, в публикации Сергей попросил своих подписчиков не присылать ему картинки и gif-анимацию вместо текстовых поздравлений.

"Я точно знаю, что вы умеет делать это своими словами", – комментирует Сергей.

А также Притула попросил поклонников еще об одной услуге.

"Мне для полного счастья в 40 лет, не хватает еще пять квадрокоптеров для тех, кто нас защищает. Я закину сегодня в волонтерскую копилку 100 000 гривен по случаю юбилея, но этого не хватит", – обращается к подписчикам ведущий.

Как известно, вот уже несколько лет Сергей является не только ведущим на ТВ, но и активно помогает украинской армии, занимаясь сбором денег, закупкой амуниции и поддержкой военных.

Неизвестно, где именно Сергей будет отмечать свой день рождения. Для подобных мероприятий есть множество прекрасных мест как в Киеве, так и за городом. Недавно мы решили посетить пять самых атмосферных мест возле столицы, чтобы увидеть впечатляющие пейзажи. Для передвижения выбрали электрокроссовер Jaguar I-PACE. Узнайте, хватило ли заряда его аккумулятора для всего путешествия.

Ранее Сергей Притула, Джамала и Анна Ризатдинова рассказали нам, как они болели за украинскую сборную на Евро-2020.

Смотрите интервью с Сергеем Притулой для "Зіркового шляху":

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