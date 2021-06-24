Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

В СБУ объяснили, почему Киркорова внесли в черный список. Он "забыл", чей Крым

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
24 июня, 15:18
Копировать ссылку
Бывший супруг Аллы Пугачевой 22 июня пополнил список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь российский исполнитель не может гастролировать по Украине
Филипп Киркоров и Владимир Путин
Филипп Киркоров и Владимир Путин / Фото: instagram.com/fkirkorov

Служба безопасности Украины дала пояснение, почему известного певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

В комментарии "Украинской правде" пресс-центр СБУ сообщил, что артист неоднократно проводил концерты, которые носили характер пропаганды, а также делал подобные заявления.

"Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров – это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на ​​полуостров вне украинских пунктов пропуска", – рассказали в пресс-центре СБУ.

Минувшей весной, 18 марта, Филипп Киркоров выступал на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ Владимира Путина. Таким образом негласно поддержал оккупацию Крыма. Более того, во время концерта Филипп Киркоров заявил, что Крым – это его любимое место в России. Помимо этого певец делал и другие высказывания, которые носят пропагандистский характер.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Решение о включении российского певца Филиппа Киркорова в "черный список" артистов было принято Министерством культуры и информационной политики на основании соответствующего обращения Службы безопасности Украины от 11 июня.

Смотрите в сюжете, почему российской блогерше запретили въезд в Украину:

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Тогда артист заявил, что будет гордиться этим.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Спецтема
Дороже просто не найдешь
Самый дорогой фитнес-центр
За что такие деньги?
Обратный отсчет
12
дней
04
часов
39
минут
14
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Лайфхак дня
Как собрать чемодан в отпуск за 15 минут
Хакнуть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять