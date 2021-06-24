В СБУ объяснили, почему Киркорова внесли в черный список. Он "забыл", чей Крым

Бывший супруг Аллы Пугачевой 22 июня пополнил список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Теперь российский исполнитель не может гастролировать по Украине

Филипп Киркоров и Владимир Путин / Фото: instagram.com/fkirkorov

Служба безопасности Украины дала пояснение, почему известного певца Филиппа Киркорова внесли в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

В комментарии "Украинской правде" пресс-центр СБУ сообщил, что артист неоднократно проводил концерты, которые носили характер пропаганды, а также делал подобные заявления.

"Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров – это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на ​​полуостров вне украинских пунктов пропуска", – рассказали в пресс-центре СБУ.

Минувшей весной, 18 марта, Филипп Киркоров выступал на концерте "Большой праздничный концерт в честь семилетия воссоединения Крыма с РФ". Мероприятие состоялось при участии президента РФ Владимира Путина. Таким образом негласно поддержал оккупацию Крыма. Более того, во время концерта Филипп Киркоров заявил, что Крым – это его любимое место в России. Помимо этого певец делал и другие высказывания, которые носят пропагандистский характер.

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Решение о включении российского певца Филиппа Киркорова в "черный список" артистов было принято Министерством культуры и информационной политики на основании соответствующего обращения Службы безопасности Украины от 11 июня.

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Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Тогда артист заявил, что будет гордиться этим.