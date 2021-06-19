Киркоров не поздравил Галкина с днем рождения. Все думают, что виновата Пугачева

18 июня телеведущему Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Его поздравили все звездные друзья, кроме Филиппа Бедросовича

Филипп Киркоров проигнорировал день рождения Максима Галкина Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

В честь своего 45-летия Максим Галкин устроил вечеринку, на которой Алла Пугачева исполнила одну из своих популярных песен. Его поздравили все знаменитые друзья и коллеги по цеху, а Филипп Киркоров – проигнорировал день рождения Галкина.

В Instagram Николай Басков, Игорь Николаев, Валерия и другие звезды посвящали своему другу теплые слова, а бывший муж Аллы Борисовны не написал Максиму ни слова. По крайней мере публично.

К слову, 15 апреля Киркоров проигнорировал день рождения и самой Пугачевой. Певца также раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта. А в начале этого года поклонники заметили, что Алла Борисовна отписалась от Филиппа в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

За последние несколько лет Филипп Киркоров перестал поддерживать тесный контакт с Аллой Пугачевой и ее семьей. СМИ приписывают бывшим супругам ссоры, а сам поп-король несколько раз высказывался по поводу натянутых отношений с Аллой – он говорил, что "королеве можно все", намекая непростой характер Примадонны.

Роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина начался в 2001 году. На тот момент певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Именно он и познакомил Пугачеву и Галкина – любовь между ними вспыхнула с первого взгляда.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Пугачева и Галкин страстно поцеловались на глазах у сотен гостей.

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