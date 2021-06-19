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Киркоров не поздравил Галкина с днем рождения. Все думают, что виновата Пугачева

Сегодня, 15:30

18 июня телеведущему Максиму Галкину исполнилось 45 лет. Его поздравили все звездные друзья, кроме Филиппа Бедросовича

Филипп Киркоров проигнорировал день рождения Максима Галкина
Филипп Киркоров проигнорировал день рождения Максима Галкина
Фото: instagram.com/maxgalkinru, instagram.com/fkirkorov

В честь своего 45-летия Максим Галкин устроил вечеринку, на которой Алла Пугачева исполнила одну из своих популярных песен. Его поздравили все знаменитые друзья и коллеги по цеху, а Филипп Киркоров – проигнорировал день рождения Галкина.

В Instagram Николай Басков, Игорь Николаев, Валерия и другие звезды посвящали своему другу теплые слова, а бывший муж Аллы Борисовны не написал Максиму ни слова. По крайней мере публично.

К слову, 15 апреля Киркоров проигнорировал день рождения и самой Пугачевой. Певца также раскритиковали за то, что он не поздравил Пугачеву с 8 Марта. А в начале этого года поклонники заметили, что Алла Борисовна отписалась от Филиппа в Instagram.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

За последние несколько лет Филипп Киркоров перестал поддерживать тесный контакт с Аллой Пугачевой и ее семьей. СМИ приписывают бывшим супругам ссоры, а сам поп-король несколько раз высказывался по поводу натянутых отношений с Аллой – он говорил, что "королеве можно все", намекая непростой характер Примадонны.

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Роман Аллы Пугачевой и Максима Галкина начался в 2001 году. На тот момент певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Именно он и познакомил Пугачеву и Галкина – любовь между ними вспыхнула с первого взгляда.

Почему в СМИ ходили слухи о возможном разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что Пугачева и Галкин страстно поцеловались на глазах у сотен гостей.

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