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Филипп Киркоров шокировал публику на Евровидении-2021 – он ел конфеты и снимал себя: реакция иностранцев

Сегодня, 16:04

Артист вел себя эпатажно и неоднозначно, пока его подопечная Наталья Гордиенко давала интервью на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021". В итоге артист перебил певицу и начал вести себя еще более странно

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021"
Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров на бирюзовой дорожке "Евровидения-2021"
Фото: instagram.com/fkirkorov

Певец Филипп Киркоров, бывшая супруга которого обвинила Примадонну в их разрыве, обескуражил публику во время церемонии открытия конкурса "Евровидение-2021". Он перебил свою подопечную, участницу от Молдовы Наталью Гордиенко, во время ее интервью, снимал себя с разных ракурсов на телефон, ел конфеты и постоянно снимал и надевал свою маску.

На бирюзовую дорожку конкурса, трансляция с которой была опубликована на YouTube, Филипп Киркоров предстал перед камерами в наряде от от Louis Vuitton, включая даже защитную маску. Певец забавным образом снимал себя с разных ракурсов, размахивая рукой, а потом эффектно показав лицо.

Филипп заявил, что работать с Натальей Гордиенко ему очень приятно, поскольку она артистичная личность и мать-одиночка. Но на этом все не закончилось, и Киркоров вспомнил, как ездил на конкурс с другими своими подопечными.

"Мы столько лет принимаем участие в "Евровидении" с нашей "командой мечты". Впервые с Димой Биланом, затем с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым, а теперь с Натальей Гордиенко. Я так счастлив быть здесь сегодня", – сказал Филипп Киркоров.

В конце Киркоров обнял Гордиенко за плечи, назвал ее "бриллиантом" и забавно произнес название песни, с которой она выступает – Sugar.

На другом видео с бирюзовой дорожки можно увидеть, как Киркоров есть конфеты и еще раз эффектно произносит слово Sugar.

Реакция иностранцев на поведение Филиппа Киркорова на бирюзовой дорожке:

  • "Не много знаю о Киркорове, но он выглядит как нарцисс"
  • "Какое странное интервью..."
  • "О, мой Бог, есть ли человек более неприятный, чем Киркоров? Он всегда везде"

Ранее сообщалось, что Украина вошла в ТОП-3 вероятных финалистов "Евровидения-2021" по прогнозам букмекеров.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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