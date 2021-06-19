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TikTok головного мозга: Киркоров и MARUV разозлили сеть пошлыми видео

Сегодня, 06:00

Новоиспеченный дуэт посетил один из российских TikTok-хаусов, чтобы записать видео. Смотрите, как выглядит встреча бумеров и зумеров

MARUV и Филипп Киркоров сняли видео в TikTok-хаусе
MARUV и Филипп Киркоров сняли видео в TikTok-хаусе
Фото: instagram.com/fkirkorov

MARUV все чаще можно увидеть с Филиппом Киркоровым, которого недавно изобразили сатаной на полотне. Накануне артисты посетили один из популярных российских TikTok-хаусов, где записали несколько роликов вместе с его жителями.

Лето можно потратить и на более увлекательные и интересные вещи. В нашем календаре летних лайфхаков мы как раз рассказали – на какие именно.

В Instagram-профиле Киркоров опубликовал десятку видео и поинтересовался у своей аудитории, какое им нравится больше всего. Далеко не все оценили старания Бедросовича. Назревает вопрос (риторический) – его подписчики не успевают за трендами, или же Филипп выглядит нелепо в компании подростков?

(Чтобы посмотреть все видео – свайпайте влево)

, (@fkirkorov)

В комментариях фолловеры Филиппа Киркорова разошлись во мнениях – кто-то ним восхищается, а кто-то критикует:

  • "Филипп, вы большой молодец, что идете в ногу со временем!"
  • "Филипп медленно превращается из артиста в клоуна"
  • "Это точно Киркоров? Если да, то это дно"
  • "Филипп, похоже, тронулся умом, если стал заигрывать с подростками"
  • "Тик-ток головного мозга"
Скриншот: instagram.com/fkirkorov
Скриншот: instagram.com/fkirkorov

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Скриншот: instagram.com/fkirkorov
Скриншот: instagram.com/fkirkorov

Это не первый раз, когда Филипп Киркоров "врывается" в TikTok. Ранее певец записал очень странное видео с бывшим парнем Ольги Бузовой и своим новым протеже – Давой. Тогда оба танцевали на кухне, нарядившись в кроссовки со стразами, боа из разноцветных перьев и темные очки.

, (@fkirkorov)

Шокирующие признания MARUV – смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее Нателла Крапивина обвинила Киркорова в пропаганде моральных уродов и извращенцев.

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