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"Откуда вы все, с*ка, взялись?" Киркоров разгромил команду Лободы из-за оскорблений в его адрес (видео)

Сегодня, 19:16

Реакция поп-короля на слова Нателлы Крапивиной не заставила себя ждать. Ранее продюсер Лободы назвала росшоубиз "цирком уродов"

Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной
Филипп Киркоров резко ответил на критику со стороны Нателлы Крапивиной
Фото: instagram.com/fkirkorov

Не так давно продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина жестко раскритиковала премию МУЗ-ТВ, назвав ее "цирком уродов".

А потом еще и прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке. Там поп-король позирует с группой полуобнаженных мужчин и своим новым другом, блогером и экс-парнем Ольги Бузовой, Давидом Манукяном. Нателла написала что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык".

Также Нателла написала, что всем остальным до номера Лободы на МУЗ-ТВ, как "Роскосмосу" до Илона Маска.

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Спустя пару дней Филипп Киркоров ответил Нателле, записав для нее видеообращение в Instagram.

"Лунатики, кто, вы все такие и откуда, с*ка, взялись? Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий...Девочки, где вы учились, я преподавал, – говорит Киркоров, – В вас так много агрессии, желчи и яда. Не ожидал этого от команды, которая представляет "прогрессивную" артистку. Ох, как вам всем аукнется. Закон бумеранга никто не отменял! Нателла Крапивина, ты человек двойных стандартов и теряешь хватку".

(Чтобы просмотреть все видео, листайте вправо)

(@fkirkorov)

Киркоров продолжил: "Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации, ущемление гражданских свобод – вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы, Нателла, в соцсетях…Тебе нужен явный фактчекер (человек, проверяющий правдивость информации – Ред.), который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то есть грешки. Исключаю токсичных людей з своего общества и всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках", – заявил Филипп.

Также Киркоров опубликовал фото и видео Светланы Лободы, сравнив ее с Бейонсе и обвинив команду артистки в плагиате.

Скриншот: Instagram

Ранее мы рассказывали, что Филипп Киркоров выехал на сцену МУЗ-ТВ в ковше от экскаватора.

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скандал МУЗ-ТВ Филипп Киркоров Светлана Лобода Нателла Крапивина
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