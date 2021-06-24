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Киркоров – о решении СБУ: Своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
24 июня, 16:06
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Филипп Киркоров впервые прокомментировал попадание в "черный список" Минкульта. Певец отметил, творчество не знает границ
Филипп Киркоров прокомментировал запрет на въезд в Украину
Филипп Киркоров прокомментировал запрет на въезд в Украину / Фото: Скриншот из YouTube

22 июня Филипп Киркоров пополнил список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Артист уже отреагировал на эту новость и у себя в Instagram опубликовал обращение.

Киркоров все происходящее назвал абсурдом.

"Некоторые недалекие чиновники таким образом пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде", – заявил Киркоров.

Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список"
Филипп Киркоров ранее высказывался о внесении его в "черный список" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Он отметил, что творчество невозможно запретить.

"Я должен сказать спасибо таким чиновникам. Они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло нужно гордится. Гордиться попасть в этот список. На самом деле, это не Киркоров – это Россия. Ненависть к России захлестывает. Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть", – прокомментировал певец.

По словам Киркорова, несмотря на все, он продолжает любить Украину, но добавил, что не как государство, а как страну. Певец отметил, что в его доме продолжают звучать украинские песни и он всегда рад видеть в своем доме украинских гостей.

Также Филипп Киркоров в конце видео исполнил "Пісню про рушник" и добавил ролик, на котором эту песню он исполняет с Ани Лорак. (листайте вправо, чтобы посмотреть видео)

Напомним, Служба безопасности Украины объяснила, почему Филиппу Киркоров запретили въезд в Украину. Артист неоднократно проводил концерты, которые носили характер пропаганды, а также делал подобные заявления.

Смотрите в сюжете, почему российской блогерше запретили въезд в Украину:

Ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров еще в 2015 году предвидел, что его внесут в черный список в Украине. Уже тогда российский певец заявил, что будет гордиться этим.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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