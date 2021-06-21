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София Ротару поздравила внука с его первым DJ-сетом в Киеве

Сегодня, 10:38

27-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, известный как DJ SHMN, выступил в Киеве на музыкальном фестивале White Nights

Внук Софии Ротару отыграл свой первый DJ-сет в Киеве
Внук Софии Ротару отыграл свой первый DJ-сет в Киеве
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Внук известной певицы Софии Ротару Анатолий Евдокменко начал создавать электронную музыку еще в 2008-м. Он взял себе псевдоним SHMN, а в мае этого года состоялась презентация одной из его последних работ. Но самое интересное, что накануне внук Ротару выступил в Киеве.

Свой DJ-сет Анатолий отыграл на фестивале White Nights, который проходил в столице 18-19 июня. Видео с выступлением SHMN София Ротару опубликовала на своей странице в Instagram.

(Чтобы посмотреть все видео, свайпайте влево)

, / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

"Поздравляю с премьерой на публике твоего нового трека HOLD THE LINE. Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю", – написала звездная бабушка.

Сестра Анатолия Соня Евдокименко накануне опубликовала у себя в Insta-профиле совместное фото с ним. Она тоже поддержала брата, анонсировав его выступление в Киеве.

Анатолий Евдокименко с сестрой Соней
Анатолий Евдокименко с сестрой Соней
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Анатолий Евдокименко родился в 1994 году в семье Руслана и Светланы Евдокименко. София Ротару является его бабушкой по отцу. Анатолия назвали в честь его дедушки – певца и музыканта Анатолия Евдокименко.

Как и его сестра, Анатолий живет и работает за границей. Соня Евдокименко сейчас учится в США. Недавно она приезжала в Киев со своим бойфрендом, который родом из Украины, но тоже живет в штатах.

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