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Внучка Ротару отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes (фото)

Сегодня, 11:17

Вчера, 30 мая, внучке украинской певицы Софии Ротару, Соне Евдокименко исполнилось 20 лет. Девушка учится и живет в США со своим бойфрендом

Внучка Ротару с бойфрендом
Внучка Ротару с бойфрендом
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Модель Соня Евдокименко, которая ранее была замечена в Нью-Йорке в колье как у Грейс Келли, отпраздновала свое 20-летие в национальном парке Брайс-Каньон в США. Звездная наследница была не одна, а со своим бойфрендом, селфи с которым сделала в авто.

На фото, опубликованном в Instagram, Соня Евдокименко позирует на фоне огромного каньона, облокотившись на перила.

"Благодарна, любима и вдохновлена", – описала свое состояние 20-летняя внучка Ротару.

На следующем фото Соня позировала со своим бойфрендом – IT-предпринимателем Денисом Ждановым, который входит в рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы в сфере технологий".

В своем аккаунте Денис Жданов опубликовал кадр с цветами и шарами, которые он подарил Соне.

Ранее появились слухи о том, что София Ротару якобы продает свой отель за 23 млн евро в Крыму.

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