Софія Ротару привітала онука з його першим DJ-сетом в Києві

27-річний онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, відомий як DJ SHMN, виступив в Києві на музичному фестивалі White Nights

Онук Софії Ротару відіграв свій перший DJ-сет у Києві Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Онук відомої співачки Софії Ротару 27-річний Анатолій Евдокменко почав створювати електронну музику ще у 2008-му. Він взяв собі псевдонім SHMN, а в травні цього року відбулася презентація однієї з його останніх робіт. Та найцікавіше, що напередодні онук Ротару виступив у Києві.

Свій DJ-сет Анатолій відіграв на фестивалі White Nights, який проходив в столиці 18-19 червня. Відео з виступом SHMN Софія Ротару опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

(Щоб подивитися всі відео, свайпайте ліворуч)

"Вітаю з прем'єрою на публіці твого нового треку HOLD THE LINE. Твій DJ сет зібрав повний майданчик! Пишаюся і люблю", – написала зіркова бабуся.

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Сестра Анатолія Соня Євдокименко напередодні опублікувала у себе в Insta-профілі спільне фото з ним. Вона теж підтримала брата, анонсувавши його виступ в Києві.

Анатолій Євдокименко з сестрою Сонею Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Анатолій Євдокименко народився у 1994 році в родині Руслана і Світлани Євдокименко. Софія Ротару є його бабусею по батькові. Анатолія назвали на честь його дідуся – співака і музиканта Анатолія Євдокименка.



Як і його сестра, Анатолій живе і працює за кордоном. Соня Євдокименко зараз вчиться в США. Нещодавно вона приїжджала до Києва зі своїм бойфрендом, який родом з України, але теж живе у штатах.

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Нещодавно повідомлялося, що племінниця Софії Ротару разом з чоловіком відзначила першу річницю весілля.

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