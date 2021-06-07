Племянница Ротару и хоккеист Олег Петров празднуют свою первую годовщину – свадебные фото пары
Украинская певица Sonya Kay, тетей которой является София Ротару, показала ранее неопубликованные свадебные фото. Ровно год назад она расписалась со своим возлюбленным
Племянница певицы Софии Ротару Sonya Kay, которая прошлым летом сделала творческую паузу в карьере, показала семейные фото со своим супругом. Сегодня 30-летняя певица и ее избранник, хоккеист сборной Украины Олег Петров празднуют годовщину с момента создания их семьи – пара расписалась 7 июня. Как раз после их свадьбы в минувшем году Sonya Kay и ушла временно со сцены.
На фото, опубликованных в Instagram, Sonya Kay и Олег Петров позируют в свадебных образа. Фотограф заснял пару во время венчания, а также в шикарной локации – гостинице Fairmont в Киеве.
"Сегодня год нашей семье! Я благодарю судьбу за то, что встретила тебя! Ты мое сердце, моя опора, ты мой лучший друг! Люблю тебя безумно!" – написала племянница Софии Ротару.
У племянницы Софии Ротару и ее избранника была не громкая свадьба. Несмотря на столь романтичный повод и грандиозные планы на 100 гостей, влюбленные решили устроить скромный праздник для себя и близких. Причиной тому стала трагедия в семье Sonya Kay – ее отец, Сергей Хлябич ушел из жизни всего за несколько месяцев до ее свадьбы.
Церемония все таки состоялась: племянница Ротару и ее избранник провели этот день в киевском отеле Fairmont, откуда открылся вид на Днепр и набережную. Сама София Ротару тоже, конечно же, была на мероприятии.
После свадьбы Sonya Kay сделала небольшой перерыв в карьере, но для того, чтобы подготовить для слушателей новый материал.
Смотрите в сюжете, сколько Sonya Kay и Олег Петров планировали потратить на свадьбу в прошлом году:
Напомним, что недавно внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко отпраздновала 20-летие со своим женихом из списка Forbes.
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