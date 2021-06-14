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Как Пугачева лишилась главной роли в фильме из-за Ротару – признание известного актера

Сегодня, 19:30

В свое время Алла Пугачева должна была сыграть главную роль в фильме "Душа". Но в итоге на экране зрители увидели другую певицу — Софию Ротару

Алла Пугачева лишилась главной роли из-за Софии Ротару
Алла Пугачева лишилась главной роли из-за Софии Ротару
Фото: instagram.com/allapugacheva_prima, facebook.com/sofiarotaru.official

Долгое время ходили слухи о конкуренции между Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Сами певицы никак этого не комментировали. Тем не менее сейчас они друг друга поздравляют с праздниками, и иногда могут написать несколько сообщений под постами друг друга. Но, оказывается, в свое время Софии Ротару досталось роль на которую претендовала Алла Пугачева. Об этом рассказал Ивар Калныньш интервью изданию "7Дней".

Алла Пугачева должна была сыграть главную роль в фильме "Душа", но в последний момент певицу заменили Софией Ротару. Как признался актер Ивар Калныншь причиной стало расставании Примадонны с ее супругом Александром Стефановичем, который был режиссером картины.

София Ротару и Алла Пугачева
София Ротару и Алла Пугачева
Фото: Instagram

"Не будет Пугачевой, будет Ротару", – вспомнил слова Стефановича актер.

Рассказал Ивар Калныншь и о знакомстве с Софией Ротару в кафе в Крыму. Он признался, что не сразу узнал популярную певицу.

"Привет, а ты к нам на съемки прилетел? Я растерянно говорю: "Да". И вдруг понимаю, что передо мной София Ротару", — поделился воспоминанием актер.

София Ротару и Ивар Калныньш на съемках фильма "Душа"
София Ротару и Ивар Калныньш на съемках фильма "Душа"
Фото: 7days.ru

Известный актер рассказал, как Софии Ротару удавалось избежать повышенного внимания поклонников. На сцену она выходила только с распущенными волосами, а вот в обычной жизни собирала их пучок и певицу не узнавали. Он отметил, что в том кафе певица преспокойно обедала с супругом, Анатолием Евдокименко, а другие посетители даже не подозревали, что рядом известная певица.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева стала популярной благодаря своему супругу Александру Стефановичу. Успех певицы он назвал грамотным пиаром.

Почему София Ротару отказалась от корпоративов – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что в Сети появилось редкое фото Софии Ротару с Аллой Пугачевой.

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Источник: 7days.ru
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