Как выглядит отель Софии Ротару за 23 млн евро в Крыму – певица продает свою недвижимость (фото)
Еще около 30 лет назад семья Софии Ротару сделала вклад в сохранение исторического здания, которое было архитектурной памяткой Крыма. Тогда был построен отель, владелицей которого стала сама певица
Певица София Ротару, которая недавно показала архивное фото молодой Аллы Пугачевой, выставила на продажу свой роскошный бутик-отель в Крыму. Villa Sofia, который находится в центре Ялты, продается за 23 миллиона евро.
Еще в 90-х семья Евдокименко-Ротару сделала большой вклад в сохранение этого исторического здания, которое в итоге превратилось в отель и стало принадлежать Софии Ротару. Теперь же, в связи с отсутствием концертов, артистка продает свой роскошный отель. Об этом передает издание "КП", ссылаясь на звезду ток-шоу Анну Калашникову. Оказалось, что во время поездки в Крым девушка познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести бутик-отель Villa Sofia.
Как выглядит роскошный отель певицы – смотрите далее.
Отель расположен прямо в центре Ялты на Набережной.
Всего в Villa Sofia 12 номеров. Каждый – с индивидуальным дизайном и большими окнами с роскошным видом.
Мебель в номерах была изготовлена под заказ.
Считается, что София Ротару вложила в ремонт здания около одного миллиона долларов, чтобы сделать современный отель.
Фундамент здания был заложен еще в конце XIX века – тогда на этом месте были построены купальни по заказу купца А.И. Рофе.
Ранее внучка Ротару появилась в черном костюме украинского бренда.
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