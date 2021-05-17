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Как выглядит отель Софии Ротару за 23 млн евро в Крыму – певица продает свою недвижимость (фото)

Сегодня, 14:35

Еще около 30 лет назад семья Софии Ротару сделала вклад в сохранение исторического здания, которое было архитектурной памяткой Крыма. Тогда был построен отель, владелицей которого стала сама певица

София Ротару продает бутик-отель в Ялте
София Ротару продает бутик-отель в Ялте
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, tripadvisor.ru

Певица София Ротару, которая недавно показала архивное фото молодой Аллы Пугачевой, выставила на продажу свой роскошный бутик-отель в Крыму. Villa Sofia, который находится в центре Ялты, продается за 23 миллиона евро.

Еще в 90-х семья Евдокименко-Ротару сделала большой вклад в сохранение этого исторического здания, которое в итоге превратилось в отель и стало принадлежать Софии Ротару. Теперь же, в связи с отсутствием концертов, артистка продает свой роскошный отель. Об этом передает издание "КП", ссылаясь на звезду ток-шоу Анну Калашникову. Оказалось, что во время поездки в Крым девушка познакомилась с риелтором, который предложил ей приобрести бутик-отель Villa Sofia.

Как выглядит роскошный отель певицы – смотрите далее.

Отель Софии Ротару в Крыму
Отель Софии Ротару в Крыму
Фото: Tripadvisor

Отель расположен прямо в центре Ялты на Набережной.

Отель Софии Ротару в Крыму
Отель Софии Ротару в Крыму
Фото: Tripadvisor

Всего в Villa Sofia 12 номеров. Каждый – с индивидуальным дизайном и большими окнами с роскошным видом.

Отель Villa Sofia
Отель Villa Sofia
Фото: Tripadvisor

Мебель в номерах была изготовлена под заказ.

Отель Софии Ротару в Крыму
Отель Софии Ротару в Крыму
Фото: Tripadvisor

Считается, что София Ротару вложила в ремонт здания около одного миллиона долларов, чтобы сделать современный отель.

Отель Софии Ротару в Ялте
Отель Софии Ротару в Ялте
Фото: Tripadvisor

Фундамент здания был заложен еще в конце XIX века – тогда на этом месте были построены купальни по заказу купца А.И. Рофе.

Ранее внучка Ротару появилась в черном костюме украинского бренда.

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