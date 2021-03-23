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София Ротару показала, как сейчас выглядит ее 27-летний внук

Сегодня, 10:51

Сегодня внук певицы отмечает день рождения

Сегодня в семье Софии Ротару, которая недавно прокомментировали личную жизнь внучки, праздник – ее внуку Анатолию исполняется 27 лет. Как и его знаменитая бабушка, он выбрал для себя творческое направление развития – он активно пишет песни, подрабатывает диджеем.

В честь дня рождения внука певица опубликовала его новые фото у себя в Instagram.

"День рождения моего любимого внука – Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю", – написала артистка.

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

К поздравлениям присоединились певица Катя Лель, ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов, композитор Игорь Крутой, шоумен Александр Ревва.

"Поздравляю Анатолия! Душевного тепла и успехов", – написала Лель.

"С днем рождения. Пусть всегда будет любовь", – пожелал Алексей Суханов.

Поздравил Анатолия и его отец, единственный сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко. В Instagram он посвятил пост имениннику.

"Сын, с днем рождения! Взрослый совсем... 27... Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный... Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все к чему ты стремишься обязательно сбудется!" – написал Руслан Евдокименко.

Ранее в Сети появилось редкое фото, на котором Алла Пугачева и Софии Ротару с внуками.

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