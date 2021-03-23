София Ротару показала, как сейчас выглядит ее 27-летний внук
Сегодня внук певицы отмечает день рождения
Сегодня в семье Софии Ротару, которая недавно прокомментировали личную жизнь внучки, праздник – ее внуку Анатолию исполняется 27 лет. Как и его знаменитая бабушка, он выбрал для себя творческое направление развития – он активно пишет песни, подрабатывает диджеем.
В честь дня рождения внука певица опубликовала его новые фото у себя в Instagram.
"День рождения моего любимого внука – Анатолия! Толюца, желаю тебе крепкого здоровья, счастья и везения! Люблю", – написала артистка.
К поздравлениям присоединились певица Катя Лель, ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов, композитор Игорь Крутой, шоумен Александр Ревва.
"Поздравляю Анатолия! Душевного тепла и успехов", – написала Лель.
"С днем рождения. Пусть всегда будет любовь", – пожелал Алексей Суханов.
Поздравил Анатолия и его отец, единственный сын Софии Ротару, Руслан Евдокименко. В Instagram он посвятил пост имениннику.
"Сын, с днем рождения! Взрослый совсем... 27... Горжусь тобой! Глубокий, мудрый и до неприличия порядочный... Будь безмерно счастлив, здоров и пусть все к чему ты стремишься обязательно сбудется!" – написал Руслан Евдокименко.
Ранее в Сети появилось редкое фото, на котором Алла Пугачева и Софии Ротару с внуками.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное