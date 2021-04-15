София Ротару опубликовала архивное фото молодой Аллы Пугачевой в честь ее дня рождения

София Ротару поздравила Аллу Пугачева с днем рождения, опубликовав снимок Примадонны в молодости

С самого утра Алла Пугачева принимает поздравления с днем рождения не только от семьи, но и от звездных коллег. София Ротару также поздравила именинницу.

В InstasStories артистка опубликовала фото Пугачевой в молодости.

"С днем рождения, Алла", – лаконично поздравила Примадонну Ротару.

Стоит отметить, долгое время ходили слухи о конкуренции между Аллой Пугачевой и Софией Ротару. Не так давно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Примадонна успешнее украинской артистки благодаря только грамотному пиару. Алла Пугачева и София Ротару никак не прокомментировали высказывание музыкального критика.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкое фото Аллы Пугачевой и Софии Ротару с внуками.

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