Смотрите выступление итальянцев Måneskin в финале Евровидения-2021

Смотрите выступление итальянцев Måneskin в финале Евровидения-2021
Группа из Италии является одной из фаворитов и главных претендентов на победу в этом году
В Роттердаме проходит финал песенного конкурса "Евровидение-2021", где уже выступили все участники, в том числе и украинцы Go_A. Еще одни фавориты зрителей – представители Италии, группа Måneskin вышли на сцену с песней Zitti E Buoni.
Напомним, что ранее мы подробно рассказывали, почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая представляет Италию на "Евровидении-2021".
Смотрите выступление Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-финале "Евровидения-2021":
Стоит ли говорить, что в соцсетях группу Måneskin просто обожают:
- "Италия и Украина были лучшими выступлениями вечера"
- "Даже если говорить на этом прекрасном языке, то даже без музыки можно выиграть конкурс"
- "Я одержим этой песней. Они фантастические и действительно заслуживают первого места! Вперед, Италия"
Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021
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