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Смотрите выступление итальянцев Måneskin в финале Евровидения-2021

Сегодня, 00:54

Группа из Италии является одной из фаворитов и главных претендентов на победу в этом году

Måneskin
Måneskin
Фото: instagram.com/Eurovision

В Роттердаме проходит финал песенного конкурса "Евровидение-2021", где уже выступили все участники, в том числе и украинцы Go_A. Еще одни фавориты зрителей – представители Италии, группа Måneskin вышли на сцену с песней Zitti E Buoni.

Напомним, что ранее мы подробно рассказывали, почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая представляет Италию на "Евровидении-2021".

Смотрите выступление Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-финале "Евровидения-2021":

Стоит ли говорить, что в соцсетях группу Måneskin просто обожают:

  • "Италия и Украина были лучшими выступлениями вечера"
  • "Даже если говорить на этом прекрасном языке, то даже без музыки можно выиграть конкурс"
  • "Я одержим этой песней. Они фантастические и действительно заслуживают первого места! Вперед, Италия"
Скриншот из YouTube
Скриншот: twitter.com

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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Евровидение 2021
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