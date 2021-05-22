Почему все сходят с ума по солисту группы Måneskin, которая представляет Италию на Евровидении

Только не говорите, что вы еще не подписаны на Дамиано в Instagram – не поверим! В соцсетях у харизматичного артиста уже собралась огромная армия поклонников

Дамиано Давид Фото: instagram.com/ykaaar

Победу в этом году пророчат группе Måneskin из Италии. И если о самой группе мы уже рассказали, то о ее солисте – рассказываем сейчас!

Фронтмен Måneskin, по словам многих поклонников группы, стал одним из самых ярких и харизматичных артистов на "Евровидении" в этом году.

Life Сегодня собрали все, что известно о Дамиано Давиде, который успел покорить многих поклонников "Евровидения".

Дамиано Давид: краткая биография

Будущий похититель сердец родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но, как пишут итальянские СМИ, бросил его ради развития музыкальной карьеры.

Дамиано Давид Фото: instagram.com/ykaaar

В 2017 году молодая группа Maneskin "взорвала" итальянский "Х-фактор". Ребята вытворяли на сцене такое, что поставили на уши всю Италию.

Дамиано Давид Фото: instagram.com/ykaaar

Танцы на шесте, яркие костюмы, черная подводка для глаз, перья, стразы, каблуки – экстравагантные образы и выходки Дамиано не оставили публику равнодушной.

Не один раз Дамиано признавался журналистам, что "ненавидит школу". Собственно, об этом и песня Måneskin для "Евровидения-2021" – ее название Zitti e buoni литературно можно перевести как "сиди и помалкивай". Именно эти слова часто говорили Дамиано в школе учителя.

Дамиано Давид Фото: instagram.com/ykaaar

Личная жизнь Дамиано Давида

Как оказалось, сердце харизматичного итальянца занято! Как пишет Ruetir, в течение уже четырех лет девушкой Дамиано является 25-летняя Джорджия Солери. Стоит, правда, отметить, что пара не публикует совместные фото в соцсетях.

Джорджия Солери Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/

Ранее ходили слухи о том, что у Дамиано были романтические отношения с его коллегой по группе – Викторией де Анжелис. Однако позже пара опровергла все домыслы.

Дамиано Давид и Виктория де Анжелис Фото: instagram.com/ykaaar

Также узнайте, что известно о группе Go_A – представителях Украины на "Евровидении-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться