Дивіться виступ італійців Måneskin в фіналі Євробачення-2021

Гурт з Італії є одним з фаворитів і головних претендентів на перемогу в цьому році

Måneskin Фото: instagram.com/Eurovision

У Роттердамі проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де вже виступили всі учасники, в тому числі і українці Go_A . Ще одні фаворити глядачів – представники Італії, група Måneskin вийшли на сцену з піснею Zitti E Buoni.

Нагадаємо, що раніше ми докладно розповідали, чому все божеволіють по солістові гурту Måneskin, який представляє Італію на "Євробаченні-2021".

Дивіться виступ Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-фіналі "Євробачення-2021":

Чи варто говорити, що в соціальних мережах гурт Måneskin просто обожнюють:

"Італія і Україна були кращими виступами вечора"

"Навіть просто говорити цією прекрасною мовою без музики, можна виграти конкурс"

"Я одержимий цією піснею. Вони фантастичні і дійсно заслуговують на перше місце! Вперед, Італія"

Скріншот з YouTube

Скріншот: twitter.com

Нагадаємо, що раніше Джамала назвала своїх фаворитів на "Євробаченні-2021" .

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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