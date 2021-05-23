Дивіться виступ італійців Måneskin в фіналі Євробачення-2021
Гурт з Італії є одним з фаворитів і головних претендентів на перемогу в цьому році
У Роттердамі проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де вже виступили всі учасники, в тому числі і українці Go_A . Ще одні фаворити глядачів – представники Італії, група Måneskin вийшли на сцену з піснею Zitti E Buoni.
Нагадаємо, що раніше ми докладно розповідали, чому все божеволіють по солістові гурту Måneskin, який представляє Італію на "Євробаченні-2021".
Дивіться виступ Måneskin – Zitti E Buoni в гранд-фіналі "Євробачення-2021":
Чи варто говорити, що в соціальних мережах гурт Måneskin просто обожнюють:
- "Італія і Україна були кращими виступами вечора"
- "Навіть просто говорити цією прекрасною мовою без музики, можна виграти конкурс"
- "Я одержимий цією піснею. Вони фантастичні і дійсно заслуговують на перше місце! Вперед, Італія"
Нагадаємо, що раніше Джамала назвала своїх фаворитів на "Євробаченні-2021" .
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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