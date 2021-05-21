Хитовую песню Шум Go_A круто перепели за границей – смотрите видео на лучшие каверы

Количество просмотров выступления Go_A с песней "Шум" в первом полуфинале "Евровидения-2021" уже перевалило за пять миллионов. Тем временем представители украинской диаспоры, а также иностранные артисты продолжают перепевать хит

Украинская диаспора перепела песню "Шум" Фото: скриншот

Песня "Шум" (SHUM) группы Go_A на "Евровидении-2021" стала настоящим хитом и вызвала восторг не только миллионов украинцев, но и европейских зрителей. Трек продолжает получать популярность в разных странах и на него создают яркие каверы: уже даже появилась вариация "Шума" на языке жестов. Украинские ансамбли, эмигранты за рубежом, артисты из Великобритании и даже из Греции уже представили свои исполнения.

Каверы украинцев на песню "Шум"

Украинский ансамбль "Русалка" из города Хенгело в Нидерландах записал на видео яркое исполнение с национальными костюмами и атрибутами.

Ансамбль песни и танца "Русалка" спел SHUM Видео: instagram.com/suspilne.eurovision/

Еще один коллектив, в который вошли представители украинской диаспоры в Нидерландах, "Красные корали" сняли клип на свой кавер на берегу моря.

Вокальный ансамбль "Красные корали" сделал кавер на SHUM Видео: suspilne.eurovision

Каверы иностранцев на песню Go_A "Шум"

Блогер из Греции и фан "Евровидения" Esc Mike спел "Шум" в акустической версии под гитару.

А пианист из Греции Piano with Pano показал, какой может быть фортепианная версия "Шума".

Музыкант Danny McEvoy сделал рок-н-рольную версию "Шума" и спел под гитару. Также артист надел забавную шляпу, на которую наклеил принт флага Украины.

Смотрите видео всех выступлений второго полуфинала "Евровидения-2021".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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