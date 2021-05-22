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Мурашки по коже: Go_A "наробили шуму" в финале Евровидения

Вчера, 23:35

Украинцы с песней SHUM выступили в гланд-финале под номером 19

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

В Роттердаме этим вечером проходит гранд-финале песенного конкурса "Евровидение-2021", где уже выступила представительница России Манижа со своей скандальной песней Russian Woman.

Девятнадцатыми на сцену Ahoy арены вышли украинцы Go_A, которым букмекеры прогнозируют четвертое место. А мы желаем группе победы!

Смотрите выступление Go_A – SHUM в гранд-финале "Евровидения-2021":

В первом полуфинале "Евровидения-2021" номер Go_A не только стал лидером по просмотрам вместе с выступлением Manizha, но и принес Украине еще один рекорд. Все 16 раз, когда украинцы принимали участие в полуфинале конкурса, они проходили в следующий этап – финал.

В соцсетях выступление Go_A вызвало большое количество восторженных отзывов.

Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
Скриншот: twitter.com
  • "Вперед Украина"
  • "Вот, как вы наилучшим образом смешиваете традиционную и современную музыку"
  • "Она загипнотизировала меня своими серьезными глазами. Лучшая песня и исполнение"
  • "Лучшая песня Евровидения, которую я слышал за последние 10 лет. Спасибо, Украина"
Скриншот: YouTube

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Так выглядит порядок выступлений на "Евровидении-2021" в финале:

1. Кипр
2. Албания
3. Израиль
4. Бельгия
5. Россия
6. Мальта
7. Португалия
8. Сербия
9. Великобритания
10. Греция
11. Швейцария
12. Исландия
13. Испания
14. Молдова
15. Германия
16. Финляндия
17. Болгария
18. Литва
19. Украина
20. Франция
21. Азербайджан
22. Норвегия
23. Нидерланды
24. Италия
25. Швеция
26. Сан-Марино

Ранее мы писали, что песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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