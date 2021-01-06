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Сменила пижаму на шикарное платье: Настя Каменских показала, как выглядит дома

Сегодня, 17:23

Певица поделилась праздничным перевоплощением

Звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" и певица Настя Каменских, которая недавно рассказала о свое лучшей подруге, показала перевоплощение из домашней одежды в праздничное платье.

В Instagram она опубликовала видео, на котором она сначала в домашней одежде – красной пижаме, а через секунду уже в праздничном наряде – изумрудном платье на тонких бретельках. Именно в этом платье певица встречала Новый год вместе со своим мужем Потапом и друзьями.

NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики такое перевоплощение оценили. "В жизни еще красивее", "Прикольное видео", "Прекрасная", "Какая красивая", – написали в комментариях.

Напомним, недавно Настя Каменски решила поэкспериментировать с имиджем и сделала афро-кудри.

Ранее Настя Каменских рассказала о шоу "Маска".

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