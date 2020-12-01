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NK | Настя Каменских станет звездным детективом оригинального шоу "Маска"

Сегодня, 12:16

Вместе с телезрителями она будет угадывать, какие знаменитости прячутся под масками

Грандиозное гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – удивит зрителей грандиозными постановками, впечатляющими костюмами и неповторимой атмосферой веселья и загадочности. Вместе с телезрителями и другими звездными детективами проекта строить версии, какие знаменитости могут скрываться под невероятными масками, будет украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских.

Настя Каменских станет звездным детективом шоу
Настя Каменских станет звездным детективом шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Песни NK | Насти Каменских знают не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны. Ведь украинская артистка полюбилась латиноамериканской аудитории. В этом году певица презентовала свой первый испаноязычный альбом "Ecléctica", куда вошел популярный трек "a huevo", релиз которого первым анонсировало американское издание "HOLA! USA", и зажигательный хит "Elefante", клип на который собрал 119 миллионов просмотров на YouTube и попал в топы популярных чартов по всему миру, от Америки до Индии. Имя Насти Каменских всегда на слуху, она не перестает удивлять своих поклонников яркими релизами, эпатажными постановками и незабываемыми образами.

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"Я очень рада стать частью такого оригинального шоу. Ранее я была уже судьей и тренером талант-шоу, но на этот раз меня ждет новая роль – звездный детектив. Верю, что мой профессиональный опыт и хорошая интуиция помогут мне в "звездном расследовании". Скажу по секрету, один из моих любимых жанров фильмов – детективы. Кто знает, может я смогу воспользоваться лайфхаками любимых героев и применить их на практике, чтобы вместе с телезрителями безошибочно определить героев, которые будут скрываться за масками", – поделилась NK | Настя Каменских.

В масштабном шоу "Маска" певица продемонстрирует свой музыкальный интеллект и наблюдательность, чтобы раскрыть личности участников проекта, тщательно спрятавшихся под оригинальными костюмами.

Настя Каменских станет звездным детективом шоу
Настя Каменских станет звездным детективом шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"NK | Настя Каменских – опытный музыкальный эксперт, умеющий точно оценить вокальные данные участников. Она популярна, успешна, имеет огромную аудиторию поклонников по всему миру, которые любят ее и ее безупречное чувство вкуса. В гипершоу "Маска" Настя задействует свой богатый музыкальный опыт, чтобы вместе с телезрителями разгадать, кто же скрывается под масками", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться угадать, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями и зададут им интересующие вопросы.

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Напомним, что ранее телеканал "Украина" уже рассекретил имена звездных детективов гипершоу "Маска", ими станут известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова и мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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