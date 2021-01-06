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Змінила піжаму на шикарну сукню: Настя Каменських показала, як виглядає вдома

Сьогодні, 17:23

Співачка поділилася святковим перевтіленням

Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" і співачка Настя Каменських, яка нещодавно розповіла про свою накращу подругу, показала перевтілення з домашнього одягу в святкову сукню.

В Instagram вона опублікувала відео, на якому вона спочатку в домашньому одязі – червоній піжамі, а через секунду вже у святковому вбранні – смарагдовій сукні на тонких бретельках. Саме в цій сукні співачка зустрічала Новий рік разом зі своїм чоловіком Потапом і друзями.

NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Підписники таке перевтілення оцінили. "У житті ще красивішим", "Прикольне відео", "Прекрасна", "Яка красива", – написали в коментарях.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських вирішила поекспериментувати з іміджем і зробила афрокучері.

Раніше Настя Каменських розповіла про шоу "Маска".

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