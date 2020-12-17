Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье

Сегодня, 15:28

Певица станет звездными детективом грандиозного шоу "Маска"

На телеканале "Украина" в разгаре съемки грандиозного и невероятно загадочного шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer. Звездный детектив проекта NK | Настя Каменских на съемочной площадке появилась в стильном и игривом образе.

На своей странице в Instagram украинская суперстар, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, опубликовала несколько фото со съемок шоу "Маска". Настя выбрала оригинальное мини ярко-красного цвета, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет асимметричный крой, с одной стороны его украшает объемный волан. Необычный наряд певица дополнила стильным колье-цепочкой и сразу несколькими серьгами. Высокая прическа в виде гульки и изящный макияж дополняют стильный образ звезды.

Настя Каменских на съемках шоу
Настя Каменских на съемках шоу "Маска" в соблазнительном платье
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Обожаю детективы и загадки. Нам с вами предстоит непростая задачка – отгадать, кто же скрывается за маской. Шоу "Маска" скоро на канале "Украина", – написала NK | Настя Каменских на своей странице в соцсети.

Фолловеры сразу же оставили сотни комментариев под фото поп-дивы, отметив, что выглядит она просто роскошно.

Поп-дива сегодня в 15:00 проведет прямую трансляцию, чтобы пообщаться с поклонниками в Тик Ток и показать им закулисье шоу. Настя расскажет и покажет, как готовится к проекту и что интересного ждет зрителей.

Настя Каменских на съемках шоу
Настя Каменских на съемках шоу "Маска" в соблазнительном платье
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" станут украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Читайте также:
Телеканал "Украина" приступил к съемкам грандиозного шоу "Маска"

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы сообщали, что для костюмов оригинального шоу "Маска" мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Каменских стиль Настя Каменских шоу Маска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
Известный теннисист снял домашнее видео со скандальной подругой
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой
Вкуснее, чем в ресторане: куриные рулетики с сочной начинкой

Популярные статьи

Сегодня, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Сегодня, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 17:26Events

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

Вчера, 16:19Fun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всей семьи

Вчера, 13:43Стиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

15 декабряFood

Как приготовить салат "Гранатовый браслет": ТОП-5 рецептов на Новый год

15 декабряСтиль

Быть самой красивой: 5 модных и несложных причесок на Новый год 2021

15 декабряАфиша

Если на Новый год вы остаетесь в Украине. 7 мест для незабываемых праздников

15 декабряFun

Как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи

15 декабряШоу-бизнес

TAYANNA о нынешнем бойфренде Ани Лорак: У него и моего сына есть секреты

15 декабряFun

Бездомный щенок уснул в рождественском вертепе и проснулся звездой (фото)

15 декабряШоу-бизнес

Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

15 декабряWellness

Как не попасть на подделку: три правила выбора красной икры

14 декабряШоу-бизнес

Ксения Мишина объяснила, почему выгнала Андрея Рыбака из "Холостячки"

Новости партнеров

Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
Валентин Гафт умер
Валентин Гафт умер
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Симбиоз женственности и мощи. Эстонская мотогонщица - сочные фото
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Несподівані рецепти картопляних дерунів
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан
С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе и Тарзан

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять