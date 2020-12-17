NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье

Певица станет звездными детективом грандиозного шоу "Маска"

На телеканале "Украина" в разгаре съемки грандиозного и невероятно загадочного шоу "Маска" по ​​всемирно известному формату The Masked Singer. Звездный детектив проекта NK | Настя Каменских на съемочной площадке появилась в стильном и игривом образе.

На своей странице в Instagram украинская суперстар, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, опубликовала несколько фото со съемок шоу "Маска". Настя выбрала оригинальное мини ярко-красного цвета, полностью покрытое блестками. Драпированное платье имеет асимметричный крой, с одной стороны его украшает объемный волан. Необычный наряд певица дополнила стильным колье-цепочкой и сразу несколькими серьгами. Высокая прическа в виде гульки и изящный макияж дополняют стильный образ звезды.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" в соблазнительном платье Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Обожаю детективы и загадки. Нам с вами предстоит непростая задачка – отгадать, кто же скрывается за маской. Шоу "Маска" скоро на канале "Украина", – написала NK | Настя Каменских на своей странице в соцсети.

Фолловеры сразу же оставили сотни комментариев под фото поп-дивы, отметив, что выглядит она просто роскошно.

Поп-дива сегодня в 15:00 проведет прямую трансляцию, чтобы пообщаться с поклонниками в Тик Ток и показать им закулисье шоу. Настя расскажет и покажет, как готовится к проекту и что интересного ждет зрителей.

Настя Каменских на съемках шоу "Маска" в соблазнительном платье Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" станут украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских, известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO, популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы сообщали, что для костюмов оригинального шоу "Маска" мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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