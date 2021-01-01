Полякова на корпоративах, а Каменских дома: как звезды встретили Новый год 2021
Рассказываем, чем в новогоднюю ночь занимались селебритис
Кому-то повезло Новый год 2021 встретить в окружении близких, кто-то впервые провел его дома, а кто-то – в привычной атмосфере – на сцене. Сегодня.Lifestyle узнали, как и где звезды шоу-бизнеса отпраздновали год Быка.
Оля Полякова
Суперблондинка успела выступить в минувшею праздничную ночь сразу на трех концертах. Как ей это удалось – загадка. Кроме того, Полякова была ведущей "Новогодней ночи" на телеканале "Украина".
Настя Каменских
Певица NK встретила Новый год с любимым Потапом и своей семьей. В Instagram исполнительница то и дело постила фото и видео, демонстрируя свой роскошный наряд.
Тина Кароль
Тине Кароль удалось сбежать от новогодних шоу и суеты. Певица на праздник уехала в Карпаты, где встречала 2021-й год вместе с сыном. 1 января Тина провела на свежем воздухе.
TARABAROVA
Певица Светлана Тарабарова тоже Новый год отметила с семьей. Напомним, что в сентября она во второй раз стала мамой.
Алла Пугачева
Алла Борисовна Новый год встречала громко, в большой компании. Певица праздновала вместе со своим супругом Максимом Галкиным, детьми и своими звездными друзьями, в числе которых был певец и композитор Игорь Николаев.
Наталья Могилевская
А вот Наталья Могилевская поехала встречать Новый год в Буковель. Для праздничной ночи певица выбрала красное платье на бретелях с шикарным декольте.
Напомним, ранее мы также рассказывали, где встречала Новый год София Ротару.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное