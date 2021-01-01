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Полякова на корпоративах, а Каменских дома: как звезды встретили Новый год 2021

Сегодня, 16:40

Рассказываем, чем в новогоднюю ночь занимались селебритис

Кому-то повезло Новый год 2021 встретить в окружении близких, кто-то впервые провел его дома, а кто-то – в привычной атмосфере – на сцене. Сегодня.Lifestyle узнали, как и где звезды шоу-бизнеса отпраздновали год Быка.

Оля Полякова

Суперблондинка успела выступить в минувшею праздничную ночь сразу на трех концертах. Как ей это удалось – загадка. Кроме того, Полякова была ведущей "Новогодней ночи" на телеканале "Украина".

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Настя Каменских

Фото: instagram.com/kamenskux

Певица NK встретила Новый год с любимым Потапом и своей семьей. В Instagram исполнительница то и дело постила фото и видео, демонстрируя свой роскошный наряд.

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Тина Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

Тине Кароль удалось сбежать от новогодних шоу и суеты. Певица на праздник уехала в Карпаты, где встречала 2021-й год вместе с сыном. 1 января Тина провела на свежем воздухе.

TARABAROVA

Фото: instagram.com/tarabarova

Певица Светлана Тарабарова тоже Новый год отметила с семьей. Напомним, что в сентября она во второй раз стала мамой.

Алла Пугачева

, (@maxgalkinru)

Алла Борисовна Новый год встречала громко, в большой компании. Певица праздновала вместе со своим супругом Максимом Галкиным, детьми и своими звездными друзьями, в числе которых был певец и композитор Игорь Николаев.

Наталья Могилевская

Фото: instagram.com/polsolonar

А вот Наталья Могилевская поехала встречать Новый год в Буковель. Для праздничной ночи певица выбрала красное платье на бретелях с шикарным декольте.

Напомним, ранее мы также рассказывали, где встречала Новый год София Ротару.

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