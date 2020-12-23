Настя Каменских про шоу "Маска": "Это такая новая эпоха"

Певица в восторге от работы костюмеров на шоу

11 претендентов, но в кресле детектива она – яркая NK Настя Каменских. Певица стала одним из детективов грандиозного шоу "Маска", которое скоро вы увидите на телеканале "Украина".

"Мне кажется, что это на текущий момент самое крутое и самое интересное шоу. Это такая новая эпоха. Потому что ты уже не выбираешь просто, как там красиво поют, некрасиво, талантливый человек или нет. Здесь ты пытаешься во-первых угадать, посмотреть и выбрать лучший номер. То есть мне кажется, что это будет очень круто", – поделилась певица и детектив шоу "Маска" в программе "Зірковий шлях".

Разгадать, а не осудить – это действительно главное и уникальное отличие "Маски" от других вокальных шоу. А его сложность в голосах! Их специально изменили, чтобы звездные детективы и зрители еще больше поломали головы над тем, кто же может скрываться под той или иной необычной маской.

Настя Каменских Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я передаю привет костюмерам, которые работали над всеми образами. Потому что каждые детали ты просто рассматриваешь, и каждую какую-то мелочь тоже. Это действительно произведение искусства, честно. Каждый костюм", – прокомментировала Каменских.

Кстати, над костюмами работали двое художников – Леся Патока и Назар Дидык. Они собственноручно создали 16 уникальных образов. Например, для милого участника "Маски" – Циклопа сделали самый большой глаз в Украине, диаметром 1 метр! Форму для него отливали из фитнес-шара! А сверху его несколько дней расписывали мастера. Вы обязательно увидите Циклопчика в эфире шоу уже в январе. Дождитесь!

Настя Каменских стала вторым детективом грандиозного шоу "Маска" – смотрите видео:

Ранее мы уже сообщали, что NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться