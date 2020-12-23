Настя Каменских про шоу "Маска": "Это такая новая эпоха"
Певица в восторге от работы костюмеров на шоу
11 претендентов, но в кресле детектива она – яркая NK Настя Каменских. Певица стала одним из детективов грандиозного шоу "Маска", которое скоро вы увидите на телеканале "Украина".
"Мне кажется, что это на текущий момент самое крутое и самое интересное шоу. Это такая новая эпоха. Потому что ты уже не выбираешь просто, как там красиво поют, некрасиво, талантливый человек или нет. Здесь ты пытаешься во-первых угадать, посмотреть и выбрать лучший номер. То есть мне кажется, что это будет очень круто", – поделилась певица и детектив шоу "Маска" в программе "Зірковий шлях".
Разгадать, а не осудить – это действительно главное и уникальное отличие "Маски" от других вокальных шоу. А его сложность в голосах! Их специально изменили, чтобы звездные детективы и зрители еще больше поломали головы над тем, кто же может скрываться под той или иной необычной маской.
"Я передаю привет костюмерам, которые работали над всеми образами. Потому что каждые детали ты просто рассматриваешь, и каждую какую-то мелочь тоже. Это действительно произведение искусства, честно. Каждый костюм", – прокомментировала Каменских.
Кстати, над костюмами работали двое художников – Леся Патока и Назар Дидык. Они собственноручно создали 16 уникальных образов. Например, для милого участника "Маски" – Циклопа сделали самый большой глаз в Украине, диаметром 1 метр! Форму для него отливали из фитнес-шара! А сверху его несколько дней расписывали мастера. Вы обязательно увидите Циклопчика в эфире шоу уже в январе. Дождитесь!
Настя Каменских стала вторым детективом грандиозного шоу "Маска" – смотрите видео:
Ранее мы уже сообщали, что NK | Настя Каменских пришла на съемки шоу "Маска" в соблазнительном красном платье.
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