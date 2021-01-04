Настя Каменских показала лучшую подругу: "14 лет не можем наговориться" (фото)

Каменских опубликовала фото с супругой Позитива

Певица Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram фото с лучшей подругой. На снимке артистка позирует вместе с Анной Андрийчук-Завгородней, супругой Позитиа (Алексея Завгороднего) из распавшегося дуэта "Время и Стекло".

На снимке девушки расположились возле новогодней елки и подарков. Кадр Настя сопроводила трогательными словами.

"Спасибо Вселенной за мою подругу! Такую другую и особенную, и одновременно похожую на меня! Уже больше 14 лет не можем наговориться и насмеяться друг с другом! Люблю", – написала Каменских.

Настя Каменских и Анна Андрийичук-Завгородняя Фото: instagram.com/kamenskux

Анна, в свою очередь, опубликовала такое же фото в Instastories и подписала его "sister" (с англ. – сестра).

Скриншот: instagram.com/annchuk

Напомним, Настя Каменских изменилась до неузнаваемости с новой прической. Ранее мы писали, что Настя Каменских выпустила новый трек.

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