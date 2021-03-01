Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

Квартирный вопрос все никак не решится

Война между родителями Жанны Фриске и ее мужем Дмитрием Шепелевым продолжается. В этот раз родные певицы решили судиться не только с мужем своей дочери, но и со своим внуком Платоном.

Как сообщает StarHit, родители покойной певицы хотят запретить Дмитрию Шепелеву распоряжаться долей сына в элитной квартире Фриске. Ольга и Владимир Фриске подали два иска в Пресненский и Хамовнический суд. В итоге только одно заявление было принято к рассмотрению. Слушание состоится 22 марта.

"Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это должно решаться уже в рамках заседания", — сказали в пресс-службе учреждения.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 1/3 квартиры, которые принадлежат маленькому сыну Платону, телеведущий хочет продать. Но все это осталось на уровне слухов.

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном Фото: Instagram

При этом стоит отметить, что не так давно родители Фриске предложили Дмитрию Шепелеву приобрести 2/3 квартиры за 21 миллион рублей. Отмечается, что кадастровая стоимость всей квартиры составляет около 24 миллионов рублей.

К чему придут стороны пока неизвестно.

Недавно мы рассказывали, что отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву смерти.

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