Родители покойной Фриске продают квартиру дочери. Покупатель всех удивит

Родители Фриске предлагают Дмитрию Шепелеву выкупить часть квартиры

Родители покойной Жанны Фриске, которые еще недавно хотели подарить свою долю квартиры внуку Платону на 18-летие, решили продать апартаменты дочери. А самое интересно, что предложили купить долю квартиры ни кому-то постороннему, а бывшему мужу Фриске и отцу Платона Дмитрию Шепелеву, с которым ранее судились.

Как пишет издание StarHit родители Фриске предлагают бывшему возлюбленному дочери приобрести 2/3 квартиры за 21 миллион рублей. При этом отмечается, что кадастровая стоимость всей квартиры составляет около 24 миллионов рублей.

"Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери", – рассказал источник из окружения Шепелева изданию StarHit.

Дмитрий Шепелев с сыном Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что в элитных апартаментах площадью 90 квадратных метров после смерти Фриске никто не жил. 1/3 квартиры принадлежит маленькому сыну Платону, а остальные 2/3 – родителям Жанны.



Ранее отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву смерти.

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