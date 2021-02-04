"Желаю ему, чтобы он сдох": отец Фриске о беременности невесты Шепелева

Владимир Фриске прокомментировал новость

Отец Жанны Фриске отреагировал на новость о пополнении в семье бывшего мужа певицы Дмитрия Шепелева.

В комментариях Telegram-каналу Звездач Владимир Фриске пожелал телеведущему смерти.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или не", – сказал отец Фриске.

Отец Фриске и Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скриншот из YouTube

По словам Владимира, Дмитрий никогда не станет мягче. Также отец Фриске напомнил, что он по-прежнему не видится с сыном своей дочери Платоном.

"Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!" – прокомментировал новость Владимир Фриске.

Напомним, что у Дмитрия Шепелева и семьи Жанны Фриске давно напряженные отношения. Разногласия начались после смерти певицы.

Ранее мы рассказывали, что Дмитрий Шепелев продает часть квартиры певицы.

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