Муж покойной Фриске наперекор ее родителям продает часть квартиры певицы
Дмитрий Шепелев намерен избавиться от доли сына Платона в апартаментах покойной супруги
Известная певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. У нее остался сын он телеведущего Дмитрия Шепелева, который нашел новую возлюбленную. Сейчас ведущий хочет продать долю их с Фриске сына Платона в квартире, в которой когда-то жила Жанна. Об этом сообщает "СтарХит".
Шикарные апартаменты площадью 90 квадратных метров уже несколько лет стоят нетронутыми. Родители артистки, которые находятся в ссоре с Шепелевым, оставили в квартире все, как было при Жанне: буквально каждая мелочь (вроде расчески или флакона духов) лежит на своих местах.
Как стало известно, 1/3 квартиры принадлежит маленькому сыну Платону, а остальные 2/3 – родителям Жанны, которые давно не видели внука – запрещает Шепелев.
Ведущий решил распрощаться с долей сына и продать ее. Родители Жанны против такого решения и уже обратились по этому поводу в суд с просьбой запретить отчуждение.
Ранее мы сообщали, что муж покойной Жанны Фриске выплатит ее семье семь миллионов рублей.
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