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Муж покойной Фриске наперекор ее родителям продает часть квартиры певицы

Сегодня, 14:30

Дмитрий Шепелев намерен избавиться от доли сына Платона в апартаментах покойной супруги

Известная певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году. У нее остался сын он телеведущего Дмитрия Шепелева, который нашел новую возлюбленную. Сейчас ведущий хочет продать долю их с Фриске сына Платона в квартире, в которой когда-то жила Жанна. Об этом сообщает "СтарХит".

Шикарные апартаменты площадью 90 квадратных метров уже несколько лет стоят нетронутыми. Родители артистки, которые находятся в ссоре с Шепелевым, оставили в квартире все, как было при Жанне: буквально каждая мелочь (вроде расчески или флакона духов) лежит на своих местах.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске
Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/friskefan

Как стало известно, 1/3 квартиры принадлежит маленькому сыну Платону, а остальные 2/3 – родителям Жанны, которые давно не видели внука – запрещает Шепелев.

Ведущий решил распрощаться с долей сына и продать ее. Родители Жанны против такого решения и уже обратились по этому поводу в суд с просьбой запретить отчуждение.

Ранее мы сообщали, что муж покойной Жанны Фриске выплатит ее семье семь миллионов рублей.

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Дмитрий Шепелев Жанна Фриске
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