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Муж покойной Фриске показал пикантный подарок от своей невесты: "Собираюсь подарить родителям"

Сегодня, 14:53

Дмитрий Шепелев решил показать подарок от Екатерины Тулуповой

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который во второй раз станет отцом, похвастался подарком от своей невесте Екатерины Тулуповой. В Instagram он опубликовал видео.

25 января телеведущий отмечал день рождения, но только сейчас решил показать оригинальный подарок от невесты. Избранница Шепелева подарила ему набор из шести стаканов, на каждом из которых изображена девушка в белье. Если провести рукой по рисунку, девушка становится голой.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Фото: Скриншот из видео

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
Фото: Скриншот из видео

"Это не единственный подарок. Но самый смешной! Как ни странно, это предмет из детства. Я не видел этих барышень, наверное, лет 30! Собираюсь подарить родителям. Во-первых, пускай посмеются. А во-вторых, пусть прячут. Только теперь не от меня, а от внуков", – сказала телеведущий.

(@dmitryshepelev)

Подписчики оценили такой подарок.

"Девушка с юмором", "Прикольный Шепелев, прикольные стаканы", "Посмеялась от души", "Очень крутой подарок", – написали фолловеры.

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее родители Жанны Фриске предложили Дмитрию Шепелеву сделку.

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